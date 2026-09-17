Αλγκουαθίλ: «Το χρειαζόμασταν πολύ – Θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα στον Ολυμπιακό»

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρώτη του νίκη με τον Ολυμπιακό, 2-1 επί της Γιαγκελόνια, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε την ανάγκη της νίκης μετά την ήττα στο πρωτάθλημα και δήλωσε πως σκοπεύει να αλλάξει αρκετά πράγματα στην ομάδα για συνεχή βελτίωση.

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Αθλητισμός

Αλγκουαθίλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League, με τη νίκη 2-1 επί της Γιαγκελόνια.
  • Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη του νίκη μπροστά στους φίλους της ομάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης», τονίζοντας πως «το χρειαζόταν η ομάδα» μετά την ήττα στο πρωτάθλημα.
  • Ο Αλγουαθίλ δήλωσε πως «θέλω να αλλάξω πολλά πράγματα» στον Ολυμπιακό και ελπίζει να συνεχίσουν να δουλεύουν για να βελτιώνονται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την ικανοποίησή του για τη νίκη του Ολυμπιακού με 2-1 επί της Γιαγκελόνια εξέφρασε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στη League Phase του Europa League.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη του νίκη μπροστά στους φίλους της ομάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ αναφέρθηκε και στους πανηγυρισμούς του μετά το τελευταίο σφύριγμα.

«Είμαι γεμάτος χαρά και ευτυχισμένος. Ήταν η πρώτη μου νίκη μπροστά στον κόσμο μας και ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον πανηγυρισμό του, εξήγησε ότι η ομάδα είχε ανάγκη τη νίκη μετά την ήττα στο πρωτάθλημα, ενώ αναφερόμενος στη δουλειά που έχει μπροστά του τόνισε πως θέλει να αλλάξει αρκετά πράγματα και να συνεχίσει μαζί με τους παίκτες την προσπάθεια για βελτίωση.

«Το χρειαζόταν η ομάδα. Στο τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα είχαμε χάσει και θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά την περιπέτειά μας στο Europa League. Είναι απίστευτο όσα νιώσαμε στο αποψινό παιχνίδι και γι’ αυτό πανηγύρισα με αυτό τον τρόπο».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που σκοπεύει να κάνει, ο Βάσκος τεχνικός δήλωσε:

«Δεν ήταν εύκολο, αλλά θέλω να αλλάξω πολλά πράγματα. Όλοι έχουν τη συγκέντρωσή τους στο 100%. Όλοι θέλουν να κερδίζουν. Ελπίζω να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να βελτιωνόμαστε».

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