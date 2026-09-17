Ισραήλ – Μαρόκο: Συμφωνία για αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων και άνοιγμα πρεσβειών

Το Ισραήλ και το Μαρόκο συμφώνησαν να αναβαθμίσουν τις διπλωματικές τους σχέσεις, περιλαμβάνοντας το άνοιγμα πρεσβειών και τον διορισμό πρεσβευτών. Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε στη Νέα Υόρκη, εντάσσεται στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των σχέσεων που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ.

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Διεθνή Νέα

Ισραήλ - Μαρόκο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην αναβάθμιση των διπλωματικών τους σχέσεων συμφώνησαν το Ισραήλ και το Μαρόκο, με τις δύο χώρες να προχωρούν στο άνοιγμα πρεσβειών και στον διορισμό πρεσβευτών.
  • Η συμφωνία επιτεύχθηκε στη Νέα Υόρκη, κατά τη συνάντηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, με τον Μαροκινό ομόλογό του, Νάσερ Μπουρίτα, και τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς.
  • Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στην αύξηση των αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ Ισραήλ και Μαρόκου, καθώς και στην οριστικοποίηση συμφωνίας για την προστασία των επενδύσεων.

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Στην αναβάθμιση των διπλωματικών τους σχέσεων συμφώνησαν το Ισραήλ και το Μαρόκο, με τις δύο χώρες να προχωρούν στο άνοιγμα πρεσβειών και στον διορισμό πρεσβευτών.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στη Νέα Υόρκη, κατά τη συνάντηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, με τον Μαροκινό ομόλογό του, Νάσερ Μπουρίτα, και τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στην αύξηση των αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ Ισραήλ και Μαρόκου, καθώς και στην οριστικοποίηση συμφωνίας για την προστασία των επενδύσεων.

Το Μαρόκο είχε συμφωνήσει να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2020, στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

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