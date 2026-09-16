Άρης – Μάρκο 1-0: Έβγαλε την υποχρέωση

Χωρίς να ενθουσιάσει κι έχοντας τη βοήθεια της τύχης, ο Άρης επικράτησε με 1-0 της Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το αυτογκόλ του Παύλου Σμάλη στο 63ο λεπτό, από προσπάθεια του Κριστιάν Κουαμέ, ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Εκείνη του Σούλη Παπαδόπουλου, που στάθηκε αξιοπρεπέστατα, μπορεί να επικαλείται την ατυχία που δεν άνοιξε το σκορ νωρίς στο ματς.

Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο γκολ στο 14’, όταν μετά από λάθος του Κουαμέ στη μεσαία γραμμή, η μπάλα έφτασε στον Γιόχανσον που σούταρε, όμως τράνταξε το δοκάρι της εστίας του Βέλιο. Οι «κίτρινοι» είχαν κατοχή μπάλας, που έφτασε ως και το 80%, αλλά ήταν φλύαροι. Το φάουλ του Μιρ (22’) κι ένα καλό σουτ του Μπασίρου (32’) πέρασαν άουτ ενώ, στην απέναντι πλευρά, ο Βέλιο χρειάστηκε να επέμβει στο σουτ του Κοπανίδη (36’). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με χλιαρές αποδοκιμασίες προς του παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο οποίος προχώρησε σε τριπλή αλλαγή στην ανάπαυλα ενώ νωρίς έκανε ακόμη μία, με την είσοδο του Μορόν – αποθεώθηκε ο Ισπανός φορ. Ο Άρης έγινε πιο πιεστικός, κέρδισε τέσσερα κόρνερ στα πρώτα οκτώ λεπτά της επανάληψης, κι άρχισε να απειλεί την εστία του Θεοδωράκη. Ο Μορόν αστόχησε με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού για να έρθει το 1-0 τρία λεπτά μετά, με δόση τύχης.

Ο Σούταλο έκλεψε στη μεσαία γραμμή, άλλαξε με τον Γκαρέ, ο Αργεντινός σέντραρε, ο Κροάτης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στρώθηκε στον Κουαμέ που σούταρε, με τον Σμάλη να βάζει την προβολή και να σκοράρει σε λάθος εστία. Ένα δοκάρι του Γκαρέ, σε φάση που υπήρξε υπόδειξη για οφσάιντ, και μια… τσαπατσουλιά του Μίλερ ήταν ό,τι πιο αξιόλογο ως το τέλος του ματς, με το 1-0 να μένει στον φωτεινό πίνακα.

Ο Άρης έφτασε τους τέσσερις (4) βαθμούς μετά από δυο αγώνες Κυπέλλου και θα πάει με βελτιωμένη ψυχολογία στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ηρακλή. Η Μαρκό, από την άλλη, ναι μεν έμεινε στον έναν (1) βαθμό, αλλά απέδειξε πως δίκαια θεωρείται από τις πλέον αξιόμαχες ομάδες της Super League 2, όπου έχει κάνει το 2×2, κι ενώ ακολουθεί το εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό Β’.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: Πετρίς – Αλεξόπουλος, Μίλερ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο (46’ Σούταλο), Τιάμ, Χαρούπας (80’ Παπασαραφιανός), Βοριαζίδης, Μπασίρου (57’ Μορόν), Παλάσιος (46’ Γκαρέ), Κουαμέ, Μπουσαΐντ, Μιρ (46’ Μάνου).

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Κοπανίδης, Σμάλης, Στάμου, Ντέτλερ (67’ Μπετσίροβιτς), Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης (67’ Μεντόζα), Μιλόγεβιτς (75’ Παυλίδης), Νεκούλ (59’ Μίλερ), Γιόχανσον (59’ Μπουσάι), Αλεξόπουλος.