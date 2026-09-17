Ουκρανία: Στέλνει στα Όσκαρ ντοκιμαντέρ για γυναίκες που επέζησαν από ρωσική σεξουαλική βία και βασανιστήρια

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Το ντοκιμαντέρ «Traces», που ακολουθεί Ουκρανές οι οποίες επέζησαν από σεξουαλική βία και βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής και αναζητούν δικαιοσύνη, επέλεξε η Ουκρανία ως επίσημη υποψηφιότητά της για τα 99α Βραβεία Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Την επιλογή ανακοίνωσε στις 16 Σεπτεμβρίου η Ουκρανική Επιτροπή Όσκαρ, επισημαίνοντας ότι η φετινή διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς συνολικά οκτώ ταινίες διεκδίκησαν την εκπροσώπηση της χώρας.

«Η φετινή επιλογή δεν ήταν εύκολη. Ο διαγωνισμός περιλάμβανε δυνατές και άξιες ταινίες, καθεμία από τις οποίες μιλά με τον δικό της τρόπο για την Ουκρανία και για την εμπειρία που βιώνουμε σήμερα», ανέφερε η Επιτροπή.

Γυναίκες που επέζησαν και ζητούν δικαιοσύνη

Το «Traces» επικεντρώνεται στις ιστορίες Ουκρανών γυναικών που επέζησαν από σεξουαλική βία και βασανιστήρια που αποδίδονται στις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πλήρους εισβολής και στη συνέχεια προσπάθησαν να διεκδικήσουν δικαιοσύνη.

Η Ουκρανική Επιτροπή Όσκαρ στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η ταινία προσεγγίζει ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα.

«Παρά την εξαιρετική πολυπλοκότητα του θέματός της, το “Traces” χρησιμοποιεί μια λεπτή και συναρπαστική κινηματογραφική γλώσσα που δεν απομακρύνει τον θεατή, αλλά αντίθετα του επιτρέπει να πλησιάσει τις πρωταγωνίστριες, να τις ακούσει και να ταυτιστεί μαζί τους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ

Το ντοκιμαντέρ έχει ήδη αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις στη διεθνή φεστιβαλική του πορεία.

Μεταξύ άλλων, έχει παρουσιαστεί και διακριθεί στην Berlinale, στο φεστιβάλ Movies That Matter στη Χάγη και στο Millennium Docs Against Gravity.

Παράλληλα, συμπεριλήφθηκε στις 20 δημοφιλέστερες ταινίες του κοινού στο Hot Docs, το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του Τορόντο.

Οκτώ ταινίες διεκδίκησαν το ουκρανικό «εισιτήριο»

Συνολικά οκτώ παραγωγές κατατέθηκαν φέτος στην Ουκρανική Επιτροπή Όσκαρ. Ανάμεσά τους ήταν το «Killhouse», ένα θρίλερ δράσης βασισμένο σε πραγματική επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποίησαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και οι ειδικές υπηρεσίες της χώρας.

Υποψήφια ήταν επίσης η ανθολογία «War Through the Eyes of Animals», στην οποία συμμετέχει ο Αμερικανός ηθοποιός Σον Πεν.

Τελικά, η Επιτροπή επέλεξε το «Traces» για να διεκδικήσει μία θέση μεταξύ των υποψηφίων για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Το πρώτο Όσκαρ της Ουκρανίας ήρθε με το «20 Days in Mariupol»

Η Ουκρανία κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία της το 2024 με το ντοκιμαντέρ του Μστίσλαβ Τσέρνοφ «20 Days in Mariupol».

Η ταινία κατέγραψε από πρώτο χέρι την πολιορκία της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τις πρώτες εβδομάδες της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Με το «Traces», η χώρα επιλέγει και πάλι μια ταινία που εστιάζει στις ανθρώπινες συνέπειες του πολέμου, αυτή τη φορά μέσα από τις μαρτυρίες γυναικών που επέζησαν από σεξουαλική βία και βασανιστήρια και προσπαθούν να αποδώσουν ευθύνες για όσα υπέστησαν.