Τόμας Γουόκαπ: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον χρόνο που είχα στον Ολυμπιακό»

Το Άμπου Ντάμπι φιλοξενεί τις επόμενες δύο ημέρες το πρώτο Super Cup της EuroLeague, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Ρεάλ, της Φενέρ και της Ντουμπάι BC.

Με τη φανέλα της Ντουμπάι BC θα αγωνιστεί ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος μίλησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και όσα προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Τεξανός μπασκετμπολίστας με το ελληνικό διαβατήριο αναφέρθηκε στην περίοδο που πέρασε στους «ερυθρόλευκους», εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τους ανθρώπους της ομάδας, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για όσα συνέβησαν πριν από τη μεταγραφή του στη Ντουμπάι.

Οι δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ

«Γενικά είμαι πολύ χαρούμενος για τον χρόνο που είχα στον Ολυμπιακό. Ακόμα σκέφτομαι τους ανθρώπους εκεί, τους φιλάθλους, τη διοίκηση, τους πάντες. Ήταν σαν μία οικογένεια για μένα. Με υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Κάθε κεφάλαιο στη ζωή πρέπει να κλείσει. Δεν έχω παράπονα για τίποτα. Έχω πολύ σεβασμό για την ιδιοκτησία και το κλαμπ του Ολυμπιακού.

Δεν ένιωσα την ανάγκη να εξηγήσω την πλευρά μου. Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν κάπως, αλλά είναι εντάξει. Μόνο σεβασμός για το κλαμπ. Μίλησα με όλους και τους ευχαρίστησα. Όταν κάτι φτάνει στο τέλος του, δεν σημαίνει ότι ξεχνάς όλα όσα πέρασες. Περάσαμε δύσκολες και εκπληκτικές στιγμές. Αυτά δεν ξεχνιούνται επειδή ένα κεφάλαιο έκλεισε. Οι παίκτες και οι προπονητές είναι οικογένεια για μένα. Τηλεφώνησα στον κόουτς και τον ευχαρίστησα. Εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου».

Αναφερόμενος στην απόφασή του, ο Γουόκαπ δήλωσε: «Ο τρόπος που το χειρίστηκε το κλαμπ ήταν πολύ καλός, υπήρχε μεγάλος επαγγελματισμός και όλα έγιναν καλά. Δεν έχω να παραπονεθώ για τίποτα, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και δεν έχω να πω κάτι άλλο γι’ αυτό».

Όταν ρωτήθηκε εάν έχει να μοιραστεί κάτι περισσότερο για όσα συνέβησαν το καλοκαίρι, απάντησε: «Σέβομαι το πώς νιώθετε, αλλά δεν είναι η ώρα να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν είναι η δουλειά μου να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κακό συναίσθημα, δεν έχω την ανάγκη να εξηγήσω κάτι. Είναι εντάξει το πώς σκέφτεται ο κόσμος. Υπάρχει μόνο σεβασμός».