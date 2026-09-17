EuroLeague TV: Εντάσσει τη Stoiximan GBL και άλλα εθνικά πρωταθλήματα στο πρόγραμμά της

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Σε διεύρυνση του περιεχομένου της προχωρά η EuroLeague TV, εντάσσοντας στο πρόγραμμά της επιλεγμένους αγώνες από εθνικά πρωταθλήματα, μεταξύ των οποίων και η Stoiximan GBL.

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 την επέκταση της συνδρομητικής πλατφόρμας streaming ενόψει της σεζόν 2026-27. Με τη νέα συμφωνία, οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση, πέρα από τις διοργανώσεις της EuroLeague και του BKT EuroCup, και σε αναμετρήσεις εγχώριων πρωταθλημάτων.

Στο πρόγραμμα προστίθενται επιλεγμένοι αγώνες από το αυστραλιανό NBL, το κινεζικό CBA, το γαλλικό BetclicELITE, το γερμανικό easyCredit BBL και την ελληνική Stoiximan GBL. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να μεταδίδει παιχνίδια από την ιταλική Serie A, όπως συνέβαινε και τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους.

Η έναρξη του νέου προγράμματος έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου, με το πρώτο Euroleague Basketball SuperCup και την πρεμιέρα της easyCredit BBL. Θα ακολουθήσουν το BKT EuroCup στις 24 Σεπτεμβρίου και η EuroLeague στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η πρόσθετη κάλυψη των εθνικών διοργανώσεων εξασφαλίστηκε σε συνεργασία με τη Sportradar Group AG (Nasdaq: SRAD), στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας για δεδομένα και οπτικοακουστικά δικαιώματα στοιχηματισμού.

Η ανακοίνωση της EuroLeague

«Το EuroLeague TV εμπλουτίζει το περιεχόμενό του με την προσθήκη εγχώριων πρωταθλημάτων.

Η πλατφόρμα OTT της Euroleague Basketball θα ενσωματώσει κορυφαία εγχώρια πρωταθλήματα από την Αυστραλία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία σε επιλεγμένες περιοχές.

Η δράση ξεκινά ζωντανά στις 18 Σεπτεμβρίου με το νέο Euroleague Basketball SuperCup.

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 μια σημαντική επέκταση της πλατφόρμας streaming EuroLeague TV ενόψει της σεζόν 2026-27, προσφέροντας στους φιλάθλους περισσότερο ζωντανό μπάσκετ, περισσότερο περιεχόμενο και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης.

Η ζωντανή δράση ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου, με το εναρκτήριο Euroleague Basketball SuperCup, παράλληλα με την πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος easyCredit BBL. Θα ακολουθήσει η δράση του BKT EuroCup και της EuroLeague στις 24 και 29 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.

Περισσότερο μπάσκετ, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι συνδρομητές του EuroLeague TV θα απολαμβάνουν ένα διευρυμένο πρόγραμμα επαγγελματικού μπάσκετ κορυφαίου επιπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2026-27.

Εκτός από το καθιερωμένο περιεχόμενο της EuroLeague, του BKT EuroCup και του adidas NextGen EuroLeague, καθώς και του νέου Euroleague Basketball SuperCup, το EuroLeague TV θα προβάλλει επιλεγμένους αγώνες από το αυστραλιανό NBL, το κινεζικό CBA, το γαλλικό BetclicELITE, το γερμανικό easyCredit BBL και την ελληνική Stoiximan GBL, καθ’ όλη τη διάρκεια των αντίστοιχων διοργανώσεων.

Αυτή η πρόσθετη κάλυψη εξασφαλίστηκε σε συνεργασία με τη Sportradar Group AG (Nasdaq: SRAD), ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροχρόνια συνεργασία για τα δεδομένα και τα οπτικοακουστικά δικαιώματα στοιχηματισμού.

Η πλατφόρμα θα συνεχίσει επίσης να προβάλλει αγώνες από το ιταλικό πρωτάθλημα Serie A, βασιζόμενη στην κάλυψη που προσφερόταν τις δύο προηγούμενες σεζόν.

Το περιεχόμενο των εγχώριων πρωταθλημάτων θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, το Ισραήλ, η Ιταλία, το Κόσοβο, η Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, η Ολλανδία, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες».