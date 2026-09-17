Τηλεθέαση (16/9): Τα νούμερα για την πρωινή ζώνη της Τετάρτης

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για το γενικό και το δυναμικό κοινό, στις ζώνες 5-10 και 10-1.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίστηκε και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.
  • Στο γενικό κοινό, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» κυριάρχησε στη ζώνη 5-10 με 23,3%, ενώ οι «Αταίριαστοι» προηγήθηκαν στη ζώνη 10-1 με 21,5%.
  • Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» βρέθηκε στην πρώτη θέση με 20%, ενώ το «Live You» του ΣΚΑΪ κατέκτησε την κορυφή στη ζώνη 10-1 με 19,8%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίστηκε και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 23,3%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 18,7%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 15,2%
4 OPEN Ώρα Ελλάδος 12,6%
5 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 8,1%
6 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 7,7%
7 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 3,6%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 21,5%
2 ΣΚΑΪ Live You 20,8%
3 OPEN 10 Παντού 15,4%
4 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 4%
5 ΕΡΤNEWS Newsroom 3,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 20%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 11,7%
3 OPEN Ώρα Ελλάδος 8,4%
4 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 7,4%
5 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 7,1%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 6,2%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,7%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Live You 19,8%
2 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 18,4%
3 OPEN 10 Παντού 8,8%
4 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 6,3%
5 ΕΡΤNEWS Newsroom 1,7%
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