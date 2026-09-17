Τηλεθέαση (16/9): Τα νούμερα για την πρωινή ζώνη της Τετάρτης

Συνεχίστηκε και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|23,3%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|18,7%
|3
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|15,2%
|4
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|12,6%
|5
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|8,1%
|6
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|7,7%
|7
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|3,6%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|21,5%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|20,8%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|15,4%
|4
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|4%
|5
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|3,6%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|20%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|11,7%
|3
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|8,4%
|4
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|7,4%
|5
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|7,1%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|6,2%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,7%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Live You
|19,8%
|2
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|18,4%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|8,8%
|4
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|6,3%
|5
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|1,7%