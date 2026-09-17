«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο το κέντρο της πρωτεύουσας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο». Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τους επηρεαζόμενους δρόμους και πλατείες.

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τροχονόμος κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».
  • Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σε κεντρικούς δρόμους όπως η Αθηνάς, η Καραγιώργη Σερβίας, η Περικλέους, η Αθηναΐδος και η Ερμού, καθώς και στις κάθετες οδούς.
  • Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο», σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα , από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

  • στην Αθηνάς, μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,
  • στην Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της,
  • στην Περικλέους, σε όλο το μήκος της,
  • στην Αθηναΐδος, σε όλο το μήκος της,
  • στην Αγίας Ειρήνης, σε όλο το μήκος της,
  • στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων, μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,
  • στην Ερμού, μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.

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