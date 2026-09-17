«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο το κέντρο της πρωτεύουσας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο», σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα , από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

στην Αθηνάς, μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,

στην Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της,

στην Περικλέους, σε όλο το μήκος της,

στην Αθηναΐδος, σε όλο το μήκος της,

στην Αγίας Ειρήνης, σε όλο το μήκος της,

στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων, μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,

στην Ερμού, μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.