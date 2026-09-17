Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Anti-drone συστήματα ασφαλείας στις φυλακές όλης της χώρας έως το τέλος του 2026

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων για τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, με το έργο να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Ήδη, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των διαγωνισμών και οριστικός ανάδοχος του έργου είναι η Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. «ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.».

Έπειτα από απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλου, η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπέβαλε αίτημα προς τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, ο οποίος ενέκρινε το ποσό των 3.703.260 ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση των Συστημάτων Ασφαλείας.

Ειδικότερα, τα σωφρονιστικά καταστήματα θα εξοπλιστούν με τα εξής:

48 Μαγνητικές Πύλες

19 Συσκευές X-RAY 60 x 40 DUAL VIEW

17 Συσκευές X-RAY 100 x 100 SINGLE VIEW και

87 Συσκευές Μαγνητικών Πυλών – Φορητών Ανιχνευτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η προμήθεια του νέου εξοπλισμού, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτροπής εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ελέγχου. Παράλληλα, η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής θα προμηθευτεί, από τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγάλο αριθμό συστημάτων anti-drone, με στόχο να αντιμετωπιστούν περιστατικά, κατά τα οποία μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν τη ρίψη απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στους χώρους των Καταστημάτων Κράτησης.

Η προμήθεια του σύγχρονου αυτού εξοπλισμού εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και την εξασφάλιση της ασφάλειας στα σωφρονιστικά καταστήματα. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται πρώτη φορά διατίθενται τόσο υψηλά κονδύλια για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας. Τέλος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, έχει ήδη εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση για την κατασκευή 11 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.