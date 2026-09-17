Γιώργος Μαζωνάκης: Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τους δύο γιατρούς – Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους

Τρίτη, εκτεταμένη οικονομική έρευνα ξεκίνησε σε βάρος δύο προφυλακισμένων γιατρών του Κολωνακίου, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

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Γιώργος Μαζωνάκης, Γιατροί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται τρίτη, εκτεταμένη οικονομική έρευνα σε βάρος των δύο γιατρών του Κολωνακίου, οι οποίοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι αρχές ξεκινούν το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.
  • Στόχος της παρέμβασης είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και, σε περίπτωση που στοιχειοθετηθεί το αδίκημα, αναμένεται η άμεση δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται τρίτη, εκτεταμένη οικονομική έρευνα σε βάρος των δύο γιατρών του Κολωνακίου, οι οποίοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι αρχές ξεκινούν το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών συναλλαγών των κατηγορουμένων. Στόχος της παρέμβασης είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που στοιχειοθετηθεί το αδίκημα, αναμένεται η άμεση δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων και η σύνταξη σχετικού πορίσματος. Το εν λόγω πόρισμα θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να ασκηθούν συμπληρωματικές ποινικές διώξεις.

Η συγκεκριμένη οικονομική εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στα δύο ήδη ανοιχτά μέτωπα, δηλαδή την κύρια ποινική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, καθώς και την πειθαρχική έρευνα που διενεργείται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

 

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