ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Το ταξίδι συνεχίζεται

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για την ιστορική πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενος τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΟΦΗ ξεκινά την πορεία του στο Europa League με την πρεμιέρα στη League Phase, σε ένα ιστορικό ματς καθώς είναι το πρώτο του σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
  • Οι κυπελλούχοι Ελλάδας είναι πλέον υπολογίσιμο μέγεθος σε Ελλάδα και Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας τη Χόφενχαϊμ, την πρώτη γερμανική ομάδα στην ιστορία τους μετά από 30 χρόνια.
  • Η Χόφενχαϊμ, που δεν έχει ξεκινήσει καλά στη Μπουντεσλίγκα, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει το ματς στο Παγκρήτιο (17/9, 19:45) για να βελτιώσει την ψυχολογία της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Υπό άλλες συνθήκες, το «ραντεβού» του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ θα είχε ιστορικό χαρακτήρα ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Έτσι, όμως, όπως έχει… καλομάθει τους οπαδούς του αλλά και όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα ο ΟΦΗ, η πρεμιέρα στη League Phase του Europa League είναι ακόμα ένα ξεκίνημα μιας πορείας προς το όνειρο.

Οι κυπελλούχοι Ελλάδας είναι πλέον υπολογίσιμο μέγεθος σε Ελλάδα και Ευρώπη, κάτι που κατέκτησαν με το σπαθί τους.

Επόμενη πρόκληση η Χόφενχαϊμ, μια ομάδα που δεν έχει ξεκινήσει καλά τη Μπουντεσλίγκα (μία νίκη, δύο ήττες) άρα σίγουρα θα θέλει να αξιοποιήσει το ματς στο Παγκρήτιο (17/9, 19:45) για να βελτιώσει την ψυχολογία της.

Είναι το πρώτο ματς στην Ιστορία του ΟΦΗ σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης και παράλληλα το πρώτο εναντίον γερμανικής ομάδας. Είχε αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν στο κύπελλο Ιντερτοτο πριν από 30 χρόνια (σεζόν 1995-96).

 

Διαιτητής: Χαβιέ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)

Πιθανές ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Ντίκμαν, Σιέλης, Πούγγουρας, Κωστούλας, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Κόδρο

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ (Κρίστιαν Ίλτσερ): Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊντάρι, Κάμπακ, Κουφάλ, Νταγκίμ, Μπέργκερ, Αβντουλάχου, Κοντέ, Χλόζεκ, Λέμπερλε

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