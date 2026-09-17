ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Το ταξίδι συνεχίζεται

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Υπό άλλες συνθήκες, το «ραντεβού» του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ θα είχε ιστορικό χαρακτήρα ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Έτσι, όμως, όπως έχει… καλομάθει τους οπαδούς του αλλά και όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα ο ΟΦΗ, η πρεμιέρα στη League Phase του Europa League είναι ακόμα ένα ξεκίνημα μιας πορείας προς το όνειρο.

Οι κυπελλούχοι Ελλάδας είναι πλέον υπολογίσιμο μέγεθος σε Ελλάδα και Ευρώπη, κάτι που κατέκτησαν με το σπαθί τους.

Επόμενη πρόκληση η Χόφενχαϊμ, μια ομάδα που δεν έχει ξεκινήσει καλά τη Μπουντεσλίγκα (μία νίκη, δύο ήττες) άρα σίγουρα θα θέλει να αξιοποιήσει το ματς στο Παγκρήτιο (17/9, 19:45) για να βελτιώσει την ψυχολογία της.

Είναι το πρώτο ματς στην Ιστορία του ΟΦΗ σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης και παράλληλα το πρώτο εναντίον γερμανικής ομάδας. Είχε αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν στο κύπελλο Ιντερτοτο πριν από 30 χρόνια (σεζόν 1995-96).

Διαιτητής: Χαβιέ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)

Πιθανές ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Ντίκμαν, Σιέλης, Πούγγουρας, Κωστούλας, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Κόδρο

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ (Κρίστιαν Ίλτσερ): Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊντάρι, Κάμπακ, Κουφάλ, Νταγκίμ, Μπέργκερ, Αβντουλάχου, Κοντέ, Χλόζεκ, Λέμπερλε