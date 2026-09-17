Χανιά: Ξέχασαν παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό λεωφορείο – «Ήταν κλαμένα, σε τραγική κατάσταση»

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό με μικρά παιδιά «ξεχασμένα» για ώρες σε σχολικό λεωφορείο, έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) στα Χανιά. Οι γονείς καταγγέλλουν ότι τα παιδιά που πάνε προνήπιο βρέθηκαν σε άθλια κατάσταση, ενώ, όπως έγινε γνωστό, η συνοδός απολύθηκε.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα zarpanews.gr, χθες το μεσημέρι, δύο παιδιά που πάνε προνήπιο σε δημόσιο νηπιαγωγείο χωριού της ενδοχώρας, ηλικίας 4-5 ετών, εντοπίστηκαν «ξεχασμένα» μέσα στο σχολικό λεωφορείο (του ΚΤΕΛ) που ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να ξαναεκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής.

Βρήκαν σε τραγική κατάσταση τα παιδιά

Γονείς καταγγέλλουν ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν,, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Έκτοτε άρχισε η αναζήτησή του παιδιού, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο που είχε σταθμεύσει το όχημα, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δυο παιδιά σε τραγική κατάσταση.

«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή, που φοιτά στο σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρά τέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας και συμπληρώνει: «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια άλλη γονέας.

Σε επικοινωνία της ιστοσελίδας με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων έγινε γνωστό πως μέχρι στιγμής η υπηρεσία έχει ενημερωθεί άτυπα και θα πράξει ό,τι είναι απαραίτητο, στο μερίδιο που της αναλογεί.

Η απάντηση του ΚΤΕΛ: «Απολύθηκε η συνοδός»

Σε επικοινωνία του zarpanews.gr, με τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Γιάννη Καψανάκη, επιβεβαιώθηκε το γεγονός:

«Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη».