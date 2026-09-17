Χανιά: Ελεύθερη με όρους η 18χρονη μητέρα του βρέφους – Παραμένει διασωληνωμένο, με βαριές κακώσεις

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 18χρονη μητέρα, έπειτα από την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων. Εις βάρος της νεαρής γυναίκας, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βάρος ανηλίκου.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, την ίδια ώρα, το μόλις 20 ημερών βρέφος της, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με τους γιατρούς να δίνουν πραγματική μάχη, για την σταθεροποίηση της υγείας του.

Τα βαριά ιατρικά ευρήματα

Η υπόθεση ήρθε στο φως, όταν το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, με εξαιρετικά σοβαρά τραύματα. Από τις εξειδικευμένες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, οι γιατροί διαπίστωσαν υπαραχνοειδή αιμορραγία, υποσκληρίδιο αιμάτωμα και θλάσεις στους μετωπιαίους λοβούς, ενώ καταγράφηκε μετατόπιση των δομών του εγκεφάλου και εκδήλωση σπασμών.

Η σοβαρότητα της κλινικής του εικόνας επέβαλε την άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλειο, όπου παραμένει διασωληνωμένο, με βαριές εγκεφαλικές κακώσεις.

Οι ισχυρισμοί της 18χρονης και το μικροσκόπιο των Αρχών

Αρχικά η 18χρονη μητέρα, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως το νεογνό τραυματίστηκε κατά λάθος, έπειτα από πτώση στο πάτωμα, την ώρα που το θήλαζε. Ωστόσο, η έκταση και η φύση των τραυμάτων που αποτυπώθηκαν στον ιατρικό έλεγχο, ήγειραν ισχυρές υποψίες κακοποίησης, με αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση και παρέμβαση των δικαστικών Αρχών.

Παράλληλα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τις γνωματεύσεις των ειδικών, οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις συνθήκες διαβίωσης και το οικογενειακό περιβάλλον της νεαρής μητέρας. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται πληροφορίες που αφορούν την ψυχολογική της κατάσταση και το ευρύτερο κοινωνικό της ιστορικό, χωρίς ωστόσο τα στοιχεία αυτά να συνιστούν από μόνα τους απόδειξη.

Το ιστορικό και η εξέλιξη της δικαστικής έρευνας

Η 18χρονη είχε φέρει στον κόσμο το παιδί στις 28 Αυγούστου στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παρέμεινε για νοσηλεία περίπου μία εβδομάδα πριν επιστρέψει στο σπίτι με το μωρό. Ταυτόχρονα, η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων, ενώ το ενδιαφέρον όλων παραμένει σταθερά στραμμένο, στην εξέλιξη της υγείας του μικρού αγγέλου.