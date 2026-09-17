Καιρίδης προς Κωνσταντοπούλου: Εσείς κρύβεστε, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε την άρση ασυλίας του – Παίρνετε το οξυγόνο από τους υπόλοιπους βουλευτές

Σε μια αιχμηρή παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής, προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση, κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Καιρίδης, στηλίτευσε την τακτική της Πλεύσης Ελευθερίας, της συστηματικής αποδόμησης των κοινοβουλευτικών θεσμών, όπως υπογράμμισε, ενώ έκανε λόγο για ουσιαστική διαφορά πολιτικού ήθους ανάμεσα στην οικειοθελή παράδοση στη Δικαιοσύνη από την πλευρά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε αντίθεση με την καταφυγή σε «τερτίπια» , όπως ισχυρίστηκε από την πλευρά της κ.Κωνσταντοπούλου.

Νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εξαπέλυσε πυρά εναντίον της Κ.Ο της ΝΔ, κατηγορώντας την κυβερνητική παράταξη ότι σιωπά για το σκάνδαλο του Qatar Gate και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, χωρίς να διερευνά σοβαρές υποθέσεις.

«Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε δύο φορές την άρση ασυλίας του»

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε την ορθολογική και θεσμική στάση της κυβερνητικής παράταξης, απέναντι στην τακτική της Πλεύσης Ελευθερίας:

«Είμαι αναγκασμένος, από τον τραγέλαφο των επιχειρημάτων της πλευράς της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου η εκπρόσωπος πέντε βουλευτών μιλάει 5 ώρες, πολύ περισσότερο από τους εκπροσώπους των 155 βουλευτών, και όταν δεν μιλάμε μας λέει ότι κρυβόμαστε, ενώ όταν μιλάμε υποστηρίζει πως τους φιμώνουμε». Βγάλε άκρη»

«Επίσης, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ ημών και υμών. Η διαφορά μας είναι ο κ. Αβραμόπουλος, το δήλωσε γραπτώς δύο φορές, και προς την Επιτροπή Δεοντολογίας και προς την Ολομέλεια, ότι ζητά την άρση της ασυλίας του και δηλώνει ότι είναι στη διάθεση της Δικαιοσύνης για να δώσει τις εξηγήσεις του. Δεν καταφεύγει σε τερτίπια όπως εσείς για να ξεφύγει και να κρυφτεί».

Το πλήγμα στους θεσμούς και την υπόλοιπη αντιπολίτευση

Στη συνέχεια, ο κ. Καιρίδης, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που προκαλεί η συμπεριφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στο Κοινοβουλευτικό Σώμα, σημειώνοντας πως η τακτική αυτή, βλάπτει συνολικά την εύρυθμη δημοκρατική λειτουργία.

«Βλάπτετε την δημοκρατία»

«Εσείς κρύβεστε. Ζείτε με την ψευδαίσθηση ότι η αντιθεσμική, συστηματικά αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά σας, βλάπτει την κυβέρνηση. Κάνετε μεγάλο λάθος. Βλάπτει τη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό και σίγουρα, βλάπτει τα δικαιώματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, από τους οποίους προσπαθείτε να πάρετε όλο το οξυγόνο, βλάπτονται.»

Τοξικότητα, πολιτική πρωτοτυπία και η έννοια της δημοκρατίας

Λίγο πριν από το τέλος της ομιλίας του, ο Δημήτρης Καιρίδης, καταδίκασε την απόπειρα στοχοποίησης της δικαστικής εξουσίας και την προσπάθεια «μονοπώλησης» του κοινοβουλευτικού χρόνου:

«Τα άσφαιρα πυρά, η τοξικότητα, οι κραυγές, μην νομίζετε ότι βλάπτουν εμάς. Μην έχετε την ψευδαίσθηση. Προσπαθώ να σας βγάλω από την ψευδαίσθηση, αλλά υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι να σας βγάλουν, από τις ψευδαισθήσεις και τις αυταπάτες.

«Κατηγορείτε τον πρωθυπουργό για τις μηνύσεις που σας υπέβαλαν»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε άρση ασυλίας, εσείς κρύβεστε. Και αφού κρύβεστε, έρχεστε να μας πείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι «πίσω» από τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και από τους δικαστές που σας μηνύουν —γιατί έχετε την πρωτοτυπία να είστε η μόνη και η πρώτη βουλευτής , στην ιστορία της Μεταπολίτευσης, που έχει μηνυθεί από δικαστή για κακουργηματικές πράξεις.

Αντί να έρθετε με ίχνος μεταμέλειας και σεβασμού στην Ολομέλεια, παραπονιέστε γιατί σας φιμώνουμε, αλλά μιλάτε 5 ώρες! Έτσι αντιλαμβάνεστε τη δημοκρατία εσείς, που φιμώνετε όλους τους άλλους; Η Βουλή θα έπρεπε να προσαρμόσει το πρόγραμμά της βάσει του δικού σας προγράμματος;», επεσήμανε, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής.