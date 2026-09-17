Παράκτια Κωπηλασία: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ιάσονας Μουσελίμης στην Ισπανία – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ιάσονας Μουσελίμης αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Παράκτια Κωπηλασία "Beach Sprint" στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Λα Λίνεα της Ισπανίας, στην κατηγορία εφήβων

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Ιάσονας Μουσελίμης
πηγή: Julia Kowacic, Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία / Facebook
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Ιάσονας Μουσελίμης στην Παράκτια Κωπηλασία “Beach Sprint” στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Λα Λίνεα της Ισπανίας.
  • Ο Γιαννιώτης κωπηλάτης κέρδισε τρεις κούρσες στη σειρά και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα στη διοργάνωση.
  • Στον τελικό, αντιμετώπισε τον Ισπανό Τόρες Μοντόρο, τον οποίο νίκησε άνετα με χρόνο 2.27,43 έναντι 2.47,50, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πρωταθλητής Ευρώπης για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Παράκτια Κωπηλασία “Beach Sprint” στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Λα Λίνεα της Ισπανίας αναδείχθηκε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο μονό στην κατηγορία εφήβων.

Ο Γιαννιώτης κωπηλάτης κέρδισε τρεις κούρσες στη σειρά σήμερα το πρωί και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου χαρίζοντας το πρώτο μετάλλιο και μάλιστα χρυσό στην Ελλάδα στη διοργάνωση.

Στον προημιτελικό νίκησε τον Πολωνό Ματσιεγιέφσκι με χρόνο 2.26,62 (2.31,42 ο Πολωνός) και πέρασε στον ημιτελικό. Απέκλεισε τον Ούγγρου Μορ που τον νίκησε με χρόνο 2.43,60 (2.50,05 ο Μαγυάρος) και πέρασε στον τελικό, όπου αντιμετώπισε τον Ισπανό Τόρες Μοντόρο, ο οποίος αγωνιζόταν στην πατρίδα του και είχε στο πλευρό του το φίλαθλο κοινό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε πολύ καλά, ενώ αντίθετα ο Ισπανός είχε μια ατυχία με το ένα κουπί του στο ξεκίνημα που του κόστισε αρκετά μέτρα με αποτέλεσμα ο Μουσελίμης να ξεφύγει ακόμη περισσότερο, να πετύχει άνετη νίκη άνετα και να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με 2.27,43 έναντι 2.47,50 του Ισπανού.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ