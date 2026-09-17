Παράκτια Κωπηλασία: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ιάσονας Μουσελίμης στην Ισπανία – ΒΙΝΤΕΟ

Πρωταθλητής Ευρώπης για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Παράκτια Κωπηλασία “Beach Sprint” στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Λα Λίνεα της Ισπανίας αναδείχθηκε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο μονό στην κατηγορία εφήβων.

Ο Γιαννιώτης κωπηλάτης κέρδισε τρεις κούρσες στη σειρά σήμερα το πρωί και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου χαρίζοντας το πρώτο μετάλλιο και μάλιστα χρυσό στην Ελλάδα στη διοργάνωση.

Στον προημιτελικό νίκησε τον Πολωνό Ματσιεγιέφσκι με χρόνο 2.26,62 (2.31,42 ο Πολωνός) και πέρασε στον ημιτελικό. Απέκλεισε τον Ούγγρου Μορ που τον νίκησε με χρόνο 2.43,60 (2.50,05 ο Μαγυάρος) και πέρασε στον τελικό, όπου αντιμετώπισε τον Ισπανό Τόρες Μοντόρο, ο οποίος αγωνιζόταν στην πατρίδα του και είχε στο πλευρό του το φίλαθλο κοινό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε πολύ καλά, ενώ αντίθετα ο Ισπανός είχε μια ατυχία με το ένα κουπί του στο ξεκίνημα που του κόστισε αρκετά μέτρα με αποτέλεσμα ο Μουσελίμης να ξεφύγει ακόμη περισσότερο, να πετύχει άνετη νίκη άνετα και να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με 2.27,43 έναντι 2.47,50 του Ισπανού.