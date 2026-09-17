Θλίψη στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου

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Σοκ και θλίψη στην Κοζάνη για τον θάνατο 16χρονης μαθήτριας. Η ανήλικη είχε εντοπιστεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του 1ου ΓΕΛ και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, η μαθήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, όπως αναφέρει το τοπικό Μέσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να την κρατήσουν στη ζωή, η 16χρονη δεν τα κατέφερε και πέθανε.

Η μαθήτρια είχε μεταφερθεί χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο και το πλήρωμα του ασθενοφόρου είχε κάνει επίσης προσπάθειες για να την κρατήσει στη ζωή.

Τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.