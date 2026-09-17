Βάρη: Δύο σκυλιά επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τρεις πολίτες – Φέρεται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο του Στέφανου Τσιτσιπά

Σοβαρό περιστατικό με την επίθεση δύο δεσποζόμενων σκύλων σημειώθηκε στη Βάρη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών πολιτών

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Βάρη, Επίθεση σκύλων
Η κυρία Τίνα Κασιδόκωστα που δέχθηκε επίθεση από τα σκυλιά / πηγή: Προφίλ Φιλοζωική Βούλας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό με την επίθεση δύο δεσποζόμενων σκυλιών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βάρη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών πολιτών.
  • Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και η γνωστή φιλόζωος της περιοχής, Τίνα Κασιδόκωστα, ενώ τα ζώα φέρεται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά.
  • Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περισυνέλεξε τα 2 σκυλιά και έχει κινηθεί νομικά κατά του κηδεμόνα τους.

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Σοβαρό περιστατικό με την επίθεση δύο δεσποζόμενων σκυλιών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βάρη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών πολιτών.

Σύμφωνα με το notia.gr, ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και η γνωστή φιλόζωος της περιοχής, Τίνα Κασιδόκωστα, ενώ σύμφωνα με το ίδιο μέσο τα ζώα φέρεται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο Δήμος περισυνέλεξε τα 2 σκυλιά

Όπως ενημέρωσε στο facebook o Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το Τμήμα Αδέσποτων Ζώων έχει περισυλλέξει τα 2 δεσποζόμενα λυκόσκυλα, τα οποία έχουν μεταφερθεί σε σε ασφαλές σήμειο.

Ο Δήμος γνωστοποίησε ακόμη ότι ο προϊστάμενος του τμήματος κ. Γιώργος Ζαρκαδούλας μετέβη στο Αστυνομική Τμήμα της περιοχής και έδωσε κατάθεση προκειμένου να κινηθούν όλες οι νομικές διαδικασίες κατά τον κηδεμόνα των ζώων.

Βάρη, Επίθεση σκύλων
Η κυρία Τίνα Κασιδόκωστα που δέχθηκε επίθεση από τα σκυλιά / πηγή: Προφίλ Φιλοζωική Βούλας
Βάρη, Επίθεση σκύλων
Η κυρία Τίνα Κασιδόκωστα που δέχθηκε επίθεση από τα σκυλιά / πηγή: Προφίλ Φιλοζωική Βούλας
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