Βάρη: Δύο σκυλιά επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τρεις πολίτες – Φέρεται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο του Στέφανου Τσιτσιπά

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Σοβαρό περιστατικό με την επίθεση δύο δεσποζόμενων σκυλιών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βάρη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών πολιτών.

Σύμφωνα με το notia.gr, ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και η γνωστή φιλόζωος της περιοχής, Τίνα Κασιδόκωστα, ενώ σύμφωνα με το ίδιο μέσο τα ζώα φέρεται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο Δήμος περισυνέλεξε τα 2 σκυλιά

Όπως ενημέρωσε στο facebook o Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το Τμήμα Αδέσποτων Ζώων έχει περισυλλέξει τα 2 δεσποζόμενα λυκόσκυλα, τα οποία έχουν μεταφερθεί σε σε ασφαλές σήμειο.

Ο Δήμος γνωστοποίησε ακόμη ότι ο προϊστάμενος του τμήματος κ. Γιώργος Ζαρκαδούλας μετέβη στο Αστυνομική Τμήμα της περιοχής και έδωσε κατάθεση προκειμένου να κινηθούν όλες οι νομικές διαδικασίες κατά τον κηδεμόνα των ζώων.