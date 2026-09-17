Βάρη: Δύο σκυλιά επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τρεις πολίτες – Φέρεται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο του Στέφανου Τσιτσιπά

Σοβαρό περιστατικό με την επίθεση δύο δεσποζόμενων σκυλιών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βάρη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών πολιτών.
Σύμφωνα με το notia.gr, ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και η γνωστή φιλόζωος της περιοχής, Τίνα Κασιδόκωστα, ενώ σύμφωνα με το ίδιο μέσο τα ζώα φέρεται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά.
Ο Δήμος περισυνέλεξε τα 2 σκυλιά
Όπως ενημέρωσε στο facebook o Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το Τμήμα Αδέσποτων Ζώων έχει περισυλλέξει τα 2 δεσποζόμενα λυκόσκυλα, τα οποία έχουν μεταφερθεί σε σε ασφαλές σήμειο.
Ο Δήμος γνωστοποίησε ακόμη ότι ο προϊστάμενος του τμήματος κ. Γιώργος Ζαρκαδούλας μετέβη στο Αστυνομική Τμήμα της περιοχής και έδωσε κατάθεση προκειμένου να κινηθούν όλες οι νομικές διαδικασίες κατά τον κηδεμόνα των ζώων.