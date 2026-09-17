Ανδρουλάκης: Η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω, αλλά παρακάτω – Δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή

«Η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω. Πρέπει να πάει παρακάτω» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, στελέχη και ανεξαρτησία από συμφέροντα, ώστε να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στη ζωή των πολιτών. Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή το δίλημμα «ελπίδα» ή «περιπέτεια».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής περιέγραψε το διαφορετικό σχέδιο του κόμματος για να αυξηθεί η παραγωγή πλούτου στη χώρα και να γίνει δίκαιη η κατανομή του, το οποίο παρουσίασε στη ΔΕΘ.

«Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα θα μπει σε περιπέτειες, αν δεν έχουμε άλλο παραγωγικό μοντέλο και άλλη πολιτική. Πρέπει να επενδύσουμε σε μία άλλη παραγωγική βάση, που δεν θα είναι real estate -να ξεπουλάμε τα ακίνητά μας και να εμφανίζουμε ανάπτυξη-, και δεν θα βασίζονται τα έσοδα σε έμμεσους φόρους οι οποίοι είναι εξαρτώμενοι από τον πληθωρισμό που αυξάνει με την ακρίβεια. Έχουμε ένα άλλο όραμα για ένα παραγωγικό μοντέλο που θα συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και έναν σύγχρονο τουρισμό προστιθέμενης αξίας», σημείωσε σε συνέντευξη στον Σκαϊ.

Ως προς την κοστολόγηση των μέτρων με δημοσιονομικό αποτύπωμα, όπως η σταδιακή καταβολή του 13ου μισθού, η καταβολή σε δύο δόσεις της 13ης σύνταξης, το νέο ΕΚΑΣ, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε πως τη πρώτη χρονιά το συνολικό κόστος των μέτρων είναι 1 δισ. 370 εκατομμύρια ευρώ και η καθαρή δαπάνη 1,2 δισ. Τον δε τέταρτο χρόνο, που μεσολαβεί και η τελευταία δόση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, είναι 3,8 δισ. δηλαδή καθαρό 3,1 δισ.

Σχετικά με την αξιολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ανέφερε πως «το Δημοσιονομικό Συμβούλιο βεβαίως πρέπει να ελέγξει τα προγράμματα όλων των κομμάτων», αλλά έθεσε και μια σημαντική διάσταση, αυτή της αξιολόγησης και της επίπτωσης κάθε μέτρου στην οικονομία και την κοινωνία.

Για το δίλημμα «ελπίδα» ή «περιπέτεια»

Σχολιάζοντας το δίλημμα πως αν δεν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία θα επικρατήσει πολιτική αστάθεια, ανέφερε: «λένε πως, είμαστε εμείς η “περιπέτεια” και είναι η “ελπίδα” η Νέα Δημοκρατία. Στα ενοίκια ελπίδα; Στην υγεία ελπίδα; Στην παιδεία ελπίδα; Πού έχουν δώσει ελπίδα; Όταν ο λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, ποια είναι η επιτυχία τους;».

Συμπλήρωσε ότι η κάθε κυβέρνηση λίγο πριν από τις εκλογές χρησιμοποιεί το θέμα της ακυβερνησίας και της έλλειψης σταθερότητας επισημαίνοντας ότι «είδαμε τα χαΐρια του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα που ζητούν άλλη μία θητεία. Η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω. Πρέπει να πάει παρακάτω. Το ΠΑΣΟΚ έχει και πρόγραμμα, έχει και στελέχη, έχει και ανεξαρτησία από τα συμφέροντα, για να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες στη ζωή των πολιτών. Αυτό είναι για μένα η πολιτική αλλαγή. Δεν είναι εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω μάχη για την εξουσία. Δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. «Ας μιλάμε, λοιπόν, με ειλικρίνεια στους πολίτες. Διεκδικώ την πρωτιά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουμε πολιτική», είπε χαρακτηριστικά.

Για την ακρίβεια

«Στο πεδίο της ακρίβειας, η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε κανόνες. Χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει pass και ρουσφέτια», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε ως προς το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η ακρίβεια στα καύσιμα και τα τρόφιμα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες:

«Έχω εδώ τον κατάλογο. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αμόλυβδη: Είμαστε 5οι . Ολλανδία, Δανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα. Έχουμε την ίδια αγοραστική δύναμη με αυτές τις χώρες;».

«Όλοι μιλάμε για το κέντρο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Άκουσα να λέει ο αρμόδιος υπουργός ότι υπάρχουν κρατικές ευθύνες και ίσως να έπρεπε να κάνουμε ένα σώμα “Ράμπο Υγείας” για να διενεργεί τους ελέγχους. Δεν είπε, όμως, πως υπήρχε σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας που το ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ με υπουργό τον Αλέκο Παπαδόπουλο και το κατάργησε η Νέα Δημοκρατία επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα, όταν καταργείς ή υπονομεύεις και υποβαθμίζεις τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, δίνεις περιθώριο σε απατεώνες, σε πονηρούς, σε μεσάζοντες, σε πολυεθνικές να προσφέρουν κακές υπηρεσίες, να κάνουν πολύ ακριβή τη ζωή του ελληνικού λαού. Άρα, για μένα επίδικο είναι το κράτος», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σχετικά με την Συνταγματική Αναθεώρηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απάντησε σε όσους εγείρουν το επιχείρημα περί ανεύθυνης στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Γίνεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων, με συστηματικό τρόπο, όπου πολλοί δημοσιολογούντες αντί να πουν την καθαρή αλήθεια, όποτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, το πάνε χαμηλά. Επειδή το Σύνταγμα δεν είναι επιμέρους ζήτημα αλλά κεντρικό, το ΠΑΣΟΚ πήγε με τις προτάσεις του, με τις θέσεις του, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε καμία αλλαγή. Θέλει να μείνουν τα πράγματα ως έχουν και νομίζω ότι τα δύο εμβληματικά παραδείγματα που έδωσα, είναι ξεκάθαρα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.