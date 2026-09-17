Φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9) σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:20.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
Επίσης ο Δήμος Παλαμά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.