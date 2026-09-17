Φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9) σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας, κινητοποιώντας 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη για την κατάσβεσή της. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμού Τρικάλων διερευνά τις αιτίες, ενώ ο Δήμος Παλαμά συνδράμει με υδροφόρες.

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αεροσκάφος πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9) σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
  • Ο Δήμος Παλαμά συνέδραμε με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9) σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:20.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Παλαμά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

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