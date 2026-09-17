Εκτός Eurovision και το 2027 η Ιρλανδία: Το RTE μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό λόγω της τραγωδίας στη Γάζα

Η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision το 2027 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE επικαλείται τους συνεχιζόμενους θανάτους αμάχων και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα ως αιτία για την απόφασή του. Η Ιρλανδία ήταν μία από τις πέντε χώρες που απείχαν και από τη φετινή διοργάνωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ και η Ολλανδία έχει ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό το 2027.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Eurovision Ιρλανδία
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ιρλανδία δεν θα λάβει μέρος στην Eurovision το 2027.
  • Το δίκτυο RTE επικαλείται τους αδιάκοπους θανάτους αμάχων στη Γάζα ως αιτία για τη συγκεκριμένη απόφαση.
  • Η Ιρλανδία ήταν μία από τις πέντε χώρες που δεν έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Ο ολλανδικός φορέας AvroTros ανακοίνωσε επίσης μποϊκοτάζ για το 2027.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ιρλανδία δεν θα λάβει μέρος στην Eurovision, με το δίκτυο RTE να επικαλείται τους αδιάκοπους θανάτους αμάχων στη Γάζα ως αιτία για τη συγκεκριμένη απόφαση.

Eurovision: Στο Μπουργκάς θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός το 2027 – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού

Η Ιρλανδία ήταν μια από τις πέντε χώρες που δεν έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μαζί με την Ισλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας AvroTros ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό και το 2027.

EBU: Ανακοίνωσε νέους κανόνες για τη Eurovision – Η αλλαγή στο όριο ηλικίας και τι ισχύει για τις χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο

«Το RTE νιώθει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί δεδομένης της φρικτής και συνεχιζόμενης απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσο πολλών αμάχων», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε ανακοίνωση.

Το RTE δήλωσε ότι δεν θα λάβει μέρος ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό το 2027.

Eurovision 2027: Ο Καναδάς θα κάνει το ντεμπούτο του στον διαγωνισμό – Έγινε πλήρες μέλος της EBU

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ