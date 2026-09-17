Εκτός Eurovision και το 2027 η Ιρλανδία: Το RTE μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό λόγω της τραγωδίας στη Γάζα

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ιρλανδία δεν θα λάβει μέρος στην Eurovision, με το δίκτυο RTE να επικαλείται τους αδιάκοπους θανάτους αμάχων στη Γάζα ως αιτία για τη συγκεκριμένη απόφαση.
Η Ιρλανδία ήταν μια από τις πέντε χώρες που δεν έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μαζί με την Ισλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.
Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας AvroTros ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό και το 2027.
«Το RTE νιώθει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί δεδομένης της φρικτής και συνεχιζόμενης απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσο πολλών αμάχων», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε ανακοίνωση.
Το RTE δήλωσε ότι δεν θα λάβει μέρος ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό το 2027.
🚨🇮🇪 BREAKING: Ireland will not compete in #Eurovision 2027.
“RTÉ feels that Ireland’s participation cannot be justified given the appalling and ongoing loss of lives in Gaza.” pic.twitter.com/MnZNtKPTVF
— ESC Discord (@ESCdiscord) September 17, 2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ