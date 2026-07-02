Eurovision 2027: Ο Καναδάς θα κάνει το ντεμπούτο του στον διαγωνισμό – Έγινε πλήρες μέλος της EBU

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την επίσημη είσοδό του στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για το 2027 πρόκειται να κάνει ο Καναδάς, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής.

«Ο Καναδάς είναι η πρώτη νέα χώρα που θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision μετά την Αυστραλία το 2025 και θα διαγωνιστεί στους ημιτελικούς όταν λάβει μέρος στον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά», όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).



Η CBC/Radio Canada θα ανακοινώσει αργότερα φέτος λεπτομέρειες για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, σύμφωνα με την EBU.

Ο διαγωνισμός του 2027 θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία μετά την νίκη της στη φετινή διοργάνωση.

Η συμμετοχή στη Eurovision δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς αλλά αφορά μέλη της EBU, μιας ραδιοτηλεοπτικής συμμαχίας που περιλαμβάνει χώρες και εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ο αυστραλιανός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SBS είναι συνεργαζόμενο μέλος, κάτι που κατέστησε δυνατή την πρόσκλησή του στον διαγωνισμό.

Την περασμένη εβδομάδα, η CBC/Radio-Canada ανακοίνωσε ότι έγινε πλήρες μέλος της EBU, κάτι που δίνει στη χώρα τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην 71η διοργάνωση της επόμενης χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ