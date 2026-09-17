Εκλογές στη Σουηδία: Οριακή νίκη της κεντροαριστεράς με 176 έδρες – Επιστρέφει στην πρωθυπουργία η Άντερσον

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Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλής την ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Μαγκνταλένα Άντερσον, κέρδισε τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία, ανακοίνωσε σήμερα η εκλογική αρχή της χώρας μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.

Με 176 έδρες, ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης επικράτησε οριακά του δεξιού μπλοκ που απέσπασε 173 έδρες, έχοντας επικεφαλής τον απερχόμενο συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον.

Ο Κρίστερσον, του δεξιού Κόμματος των Μετριοπαθών δεν έχει σχολιάσει επίσημα το τελικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVT, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σύντομα την παραίτησή του.

Το εκλογικό αποτέλεσμα ανοίγει τον δρόμο για κυβερνητική αλλαγή, με την Άντερσον να αναμένεται να επιστρέψει στην πρωθυπουργία έπειτα από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση.

Έχει πλέον ολοκληρωθεί η καταμέτρηση όλων των ψήφων για το κοινοβούλιο των 349 εδρών, αν και το αποτέλεσμα τελεί υπό την τυπική επικύρωση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ