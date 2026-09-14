Σουηδία: Μάχη ψήφο με ψήφο – Μπροστά η Κεντροαριστερά με 176 έδρες έναντι 173

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Σε εκλογικό θρίλερ εξελίσσεται η αναμέτρηση στη Σουηδία, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται και το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό.

Με περίπου το 94% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, το κεντροαριστερό μπλοκ συγκεντρώνει 176 έδρες, έναντι 173 των τεσσάρων κομμάτων της Δεξιάς.

Οι μέχρι τώρα προβολές δείχνουν οριακό προβάδισμα για την επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, η οποία επιχειρεί να επιστρέψει στην πρωθυπουργία, απέναντι στον νυν πρωθυπουργό και ηγέτη των Συντηρητικών, Ουλφ Κρίστερσον.

Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (S): 28,06% (100 έδρες) Μετριοπαθείς (M): 19,86% (70 έδρες) Σουηδοί Δημοκράτες (SD): 17,56% (62 έδρες) Αριστερό Κόμμα (V): 8,22% (29 έδρες) Κόμμα Κέντρου (C): 7,06% (25 έδρες) Χριστιανοδημοκράτες (KD): 6,21% (22 έδρες) Πράσινο Κόμμα (MP): 6,10% (22 έδρες) Φιλελεύθεροι (L): 5,37% (19 έδρες)

Το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό

Παρά το μικρό προβάδισμα της Κεντροαριστεράς, κανένα από τα μεγάλα σουηδικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει ανακηρύξει ακόμη νικητή, καθώς απομένει να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Ο Κρίστερσον αναγνώρισε ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν έχει ακόμη κριθεί, καλώντας τους υποστηρικτές του να περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα.

«Οι ψηφοφόροι έχουν εκφράσει την άποψή τους, αλλά δεν έχουμε ακόμη τελικό αποτέλεσμα», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για διαφορετικές εξελίξεις στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Άντερσον εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη, υποστηρίζοντας ότι εφόσον διατηρηθούν οι σημερινοί συσχετισμοί, η χώρα θα οδηγηθεί σε αλλαγή κυβέρνησης.

Η Άντερσον διεκδικεί την επιστροφή στον πρωθυπουργικό θώκο

Η Μαγκνταλένα Άντερσον επιχειρεί να επιστρέψει στην πρωθυπουργία, την οποία είχε αναλάβει το 2021 και διατήρησε έως το 2022.

Οι Σοσιαλδημοκράτες παραμένουν μία από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις της Σουηδίας, ενώ η Άντερσον έχει θέσει στο επίκεντρο της προεκλογικής της εκστρατείας την ανάγκη για μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση και ευρύτερες συνεργασίες.

Κρίσιμος ο ρόλος των Σουηδών Δημοκρατών

Καθοριστικό παράγοντα για τον σχηματισμό κυβέρνησης αποτελεί και η στάση των Σουηδών Δημοκρατών (SD), οι οποίοι έχουν στηρίξει την κυβέρνηση Κρίστερσον.

Το κόμμα έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του τα τελευταία χρόνια, με βασικές αιχμές την αντιμετώπιση του εγκλήματος και τον περιορισμό της μετανάστευσης. Ο Κρίστερσον έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης συμμετοχής τους στην κυβέρνηση σε περίπτωση παραμονής της σημερινής πολιτικής συμμαχίας στην εξουσία.

Η παρουσία τους αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, εφόσον η τελική κατανομή των εδρών επιβεβαιώσει την οριακή διαφορά μεταξύ των δύο μπλοκ.

Συμμετοχή περίπου 80% στις κάλπες

Οι Σουηδοί ψήφισαν με σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης για την κατανομή των εδρών στο Ρίκσνταγκ, με το όριο εισόδου στη Βουλή να βρίσκεται στο 4%.

Η συμμετοχή διαμορφώθηκε περίπου στο 80%, καταγράφοντας πτώση κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2022.

Στην προεκλογική περίοδο κυριάρχησαν ζητήματα όπως η εθνική ασφάλεια, η εγκληματικότητα των συμμοριών, η μετανάστευση και η κοινωνική πολιτική.

Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ακόμη και μια μικρή μεταβολή στην κατανομή των εδρών μπορεί να καθορίσει ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης της Σουηδίας.