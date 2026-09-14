Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (14/9) – Δράση σε Serie A, Premier League και LaLiga

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ, χάντμπολ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις σε Serie A, Premier League και La Liga.
  • Παράλληλα, διεξάγονται ο τελικός του Super Cup 2026 Χάντμπολ ανδρών μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, καθώς και ο αγώνας βόλεϊ Σλοβενία – Ελλάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ,  χάντμπολ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος – Απόλλων 1926 (Superbet League 2)

19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Super Cup 2026 Χάντμπολ ανδρών)

19:30: Magenta Sport 3 | Κόμο – Πάρμα (Serie A)

19:30: Magenta Sport 2 | Τορίνο – Ρόμα (Serie A)

20:45: Magenta Sport 6 | Ρίο Άβε – Εστρέλα (Liga Portugal)

21:45: Magenta Sport 1 | Ίντερ – Ουντινέζε (Serie A)

22:00: Novasports Prime | Λιντς – Νιούκαστλ (Premier League)

22:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα

22:00: Magenta Sport 3 | Βιγιαρεάλ – Μπέτις (LaLiga)

22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σλοβενία – Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών βόλεϊ)

22:45: Magenta Sport 2 | Μπράγκα – Εστορίλ (Liga Portugal)

23:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα

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