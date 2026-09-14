Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (14/9) – Δράση σε Serie A, Premier League και LaLiga

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ, χάντμπολ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος – Απόλλων 1926 (Superbet League 2)
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Super Cup 2026 Χάντμπολ ανδρών)
19:30: Magenta Sport 3 | Κόμο – Πάρμα (Serie A)
19:30: Magenta Sport 2 | Τορίνο – Ρόμα (Serie A)
20:45: Magenta Sport 6 | Ρίο Άβε – Εστρέλα (Liga Portugal)
21:45: Magenta Sport 1 | Ίντερ – Ουντινέζε (Serie A)
22:00: Novasports Prime | Λιντς – Νιούκαστλ (Premier League)
22:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα
22:00: Magenta Sport 3 | Βιγιαρεάλ – Μπέτις (LaLiga)
22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σλοβενία – Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών βόλεϊ)
22:45: Magenta Sport 2 | Μπράγκα – Εστορίλ (Liga Portugal)
23:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα