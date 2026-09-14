Γιώργος Μαζωνάκης: Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των Αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΜ. ΣΤΑΘΑΚΟΥ, Κ. ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η απόλυτη διάψευση της κατάθεσης της γιατρού του Γιώργου Μαζωνάκη, από τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί οδήγησε τελικά στη σύλληψη της ίδιας αλλά και του, επίσης γιατρού, συζύγου της. Πλέον, όλα δείχνουν πως ο δημοφιλής τραγουδιστής, όταν επισκέφθηκε το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν καλά στην υγεία του και δεν αντιμετώπιζε κάποιο καρδιακό νόσημα.

Την ίδια στιγμή, η τραγική υπόθεση φαίνεται πως ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, καθώς οι έλεγχοι που γίνονται δεν φαίνεται να εμποδίζουν την ασυδοσία που υπάρχει σε κάποια ιδιωτικά ιατρεία και κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Η εφαρμογή της μεθόδου της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο όπου έζησε τις τελευταίες του στιγμές ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποιείτο χωρίς την παραμικρή άδεια από το ζευγάρι των γιατρών.



Ωστόσο, οι ίδιοι δεν δίσταζαν να διαφημίζουν αυτή την υπηρεσία με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας τους. Πρόκειται για παρανομία που γινόταν σε κοινή θέα! Το πρόβλημα είναι ότι οι έλεγχοι που είχαν γίνει δεν είχαν δείξει το παραμικρό. Κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαν επισκεφθεί το ιατρείο της Καρνεάδου το 2024 και το 2025, στο πλαίσιο των τυχαίων ελέγχων που γίνονται σε ιατρεία, χωρίς να διαπιστώσουν την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Μάλιστα, η δεύτερη αυτοψία είχε γίνει τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Ομως στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει φωτογραφία, ήδη από τον Μάιο του 2025, δηλαδή έξι μήνες πριν από τον δεύτερο έλεγχο, που δείχνει τη γιατρό να εφαρμόζει τη μέθοδο σε ασθενή!

Η τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι δεδομένο ότι ανοίγει μια νέα μεγάλη συζήτηση για τους ελέγχους που γίνονται σε ιατρεία, θεραπευτικούς χώρους και άλλα κέντρα αισθητικής, καθώς είναι προφανές ότι το πλαίσιο που ισχύει σήμερα είναι ανεπαρκές.

Θανατηφόρα έκθεση

Οι Αρχές πλέον, κατηγορούν το ζευγάρι των γιατρών για θανατηφόρα έκθεση, καθώς ο τραγουδιστής φέρεται να ήταν καλά στην υγεία του πριν μεταβεί στο ιατρείο τους.

Αυτό άλλωστε πιστοποιείται και από την ιατροδικαστική έρευνα, τη νεκροψία και τη νεκροτομή που πραγματοποίησε ο έμπειρος ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας, παρουσία του τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η οικογένεια του εκλιπόντος καλλιτέχνη, Σωτήρη Μπουζιάνη, ο οποίος επίσης είναι ένας από τους πλέον έμπειρους Έλληνες ιατροδικαστές.

Και οι δύο αποφάνθηκαν πως τα αίτια θανάτου και κυρίως της ανακοπής είναι αδιευκρίνιστα, διαπιστώνοντας παράλληλα πως ο γνωστός τραγουδιστής δεν αντιμετώπιζε κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Κατά συνέπεια, η αιτία που τελικά οδήγησε στην καρδιακή ανακοπή και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προφανώς θα διαπιστωθεί με την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν βρέθηκε κάποιο παθολογικό αίτιο που να οδήγησε στην ανακοπή καρδιάς διαψεύδει τη γιατρό, η οποία στην προανακριτική κατάθεσή της είχε πει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, και τις δύο ημέρες που επισκέφθηκε το ιατρείο της, είχε την εικόνα ενός ανθρώπου που δεν είναι καθόλου καλά. Τόνισε μάλιστα ότι και ο ίδιος ο τραγουδιστής της είχε πει πως δεν αισθάνεται καλά, όπως η ίδια φέρεται να περιγράφει αναλυτικά στην κατάθεσή της.

Οι αντιφάσεις

Η υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησε το ζευγάρι των γιατρών τελικά γύρισε μπούμερανγκ, καθώς όσα είπαν ελέγχθηκαν και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, αλλά και του κλιμακίου του ελληνικού FBI, το οποίο συνδράμει τις έρευνες.

Από τα στοιχεία προέκυψε πως μεγάλο μέρος της κατάθεσης έχει σημαντικές ανακρίβειες ή ψεύδη. Η γιατρός είπε στους αστυνομικούς πως ο ασθενής έφτασε στο ιατρείο της λίγο μετά τις 16.00 το απόγευμα και η ίδια κατάλαβε πως δεν είναι καλά, με τον τραγουδιστή να της αποκαλύπτει μάλιστα και την αιτία της έντονης αδιαθεσίας.

Η θεραπεία που συμφώνησαν να γίνει ήταν η πλασμαφαίρεση. «Όταν του έβαλα τον φλεβοκαθετήρα στο ένα χέρι και ετοιμαζόμουν να του βάλω και τον δεύτερο στο άλλο, οι ενδείξεις άρχισαν να επιδεινώνονται καθώς έπεσαν η πίεσή του και το οξυγόνο, ενώ είπε πως έχει έναν έντονο πόνο στο στήθος. Εκείνη την ώρα το μηχάνημα δεν δούλευε», φέρεται να υποστηρίζει στην κατάθεσή της.

Ωστόσο, από την κάμερα της πολυκατοικίας διαπιστώθηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, πέρασε το κατώφλι της εξώπορτας λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα και τον οδηγό του ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή, ο οποίος επιβεβαίωσε πως η άφιξη στο ιατρείο ήταν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Δηλαδή, ο Γιώργος Μαζωνάκης, έμεινε στο ιατρείο για παραπάνω από 3 ώρες.

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:21 και ο διασώστης έφτασε στο σημείο στις 16:28. Στις 16:45 ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» και στις 17:40 ανακοινώθηκε ο θάνατός του, συνεπεία ανακοπής καρδιάς.

Ο διασώστης που έφτασε στο σημείο φέρεται να είπε στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς πως ο ασθενής ήταν ωχρός, άοπνος, χωρίς τις αισθήσεις του.

Μάλιστα, στην ερώτηση αν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δούλευε, η απάντησή του ήταν καταφατική.

Προσπάθεια αλλοίωσης

Επίσης τα μέλη της επιτροπής που όρισε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, προκειμένου να ελέγξει το μηχάνημα απεφάνθησαν πως το απόγευμα της Τετάρτης είχε τεθεί σε λειτουργία για τουλάχιστον 42 λεπτά, ενώ τόνισαν πως βλέπουν στα τεχνικά χαρακτηριστικά προσπάθεια αλλοίωσης της μνήμης του.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, από το κινητό της ιατρού φέρεται να έχει διαγραφεί μια φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στην κλίνη του ιατρείου, ενώ από τον υπολογιστή είχε σβηστεί ο φάκελος με τα ραντεβού του τραγουδιστή.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι στο ιστορικό του υπολογιστή υπήρχε αναζήτηση μέσω ΑΙ για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να επαναφέρει έναν άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του!

Να σημειωθεί ότι, όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, τα δύο φίλτρα του μηχανήματος περιείχαν αίμα και στοιχεία από τον «καθαρισμό» του αίματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, τα φίλτρα με το υλικό ήδη έχουν μεταφερθεί στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να εξαχθεί γενετικό υλικό και να συγκριθεί με τον γενετικό κώδικα του γνωστού τραγουδιστή.

Εκεί θα ξεκαθαρίσει εάν τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης, υπέστη την καρδιακή ανακοπή ενώ το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, τότε είναι δυνατόν να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών.

«Ήταν μια χαρά στην υγεία του»

«Ο Γιώργος ήταν πολύ καλά στην υγεία του και δεν είχε κάποιο πρόβλημα καρδιολογικής φύσεως». Ξεκινώντας με αυτή τη χαρακτηριστική δήλωση, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλά στην «R» για την κατάσταση της υγείας του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Όπως αναφέρει, είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μόλις λίγες ημέρες πριν και η εικόνα που είχε αποκομίσει ήταν ενός ανθρώπου που δεν αντιμετώπιζε κάποιο εμφανές πρόβλημα υγείας.

«Τον συνάντησα πριν από λίγες ημέρες και ήταν μια χαρά. Δεν μου ανέφερε τίποτα για πρόβλημα υγείας και εξωτερικά δεν φαινόταν να έχει κάποιο θέμα», σημειώνει.

Την Παρασκευή, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής έρευνας, ο δικηγόρος δήλωσε ότι θα ζητήσει τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

«Απαιτεί αυστηρές προϋποθέσεις»

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια περίπλοκη ιατρική διαδικασία που προϋποθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και σαφείς ιατρικές ενδείξεις, ενώ εφαρμόζεται μόνο σε νοσοκομεία και οργανωμένες κλινικές. Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση (therapeutic plasma exchange – TPE) είναι μια διαδικασία αφαίρεσης, δηλαδή μια τεχνική κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδική συσκευή που διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα κυτταρικά στοιχεία (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια) επιστρέφουν στον οργανισμό.

Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με υγρό αντικατάστασης -συνήθως αλβουμίνη 5% ή/ και φυσιολογικό ορό- και σε ειδικές περιπτώσεις φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα», δηλώνει στη Realnews η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ.

«Ο στόχος είναι διττός: από τη μία η αφαίρεση παθογόνων παραγόντων που κυκλοφορούν στο πλάσμα (π.χ. αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα, κρυοσφαιρίνες, παθολογικές πρωτεΐνες, τοξίνες και λιπίδια) και από την άλλη, σε ορισμένες νόσους, αναπλήρωση παραγόντων μέσω του υγρού αντικατάστασης.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι παροδικές, δηλαδή αντίδραση στα κιτρικά (μυρμηγκιάσματα, μυϊκές κράμπες, υποασβεστιαιμία), πτώση αρτηριακής πίεσης, κόπωση μετά τη συνεδρία, αιμάτωμα στο σημείο παρακέντησης, ενώ μπορεί να υπάρχουν και σπανιότερες αλλά σοβαρότερες, όπως αλλεργικές/αναφυλακτικές αντιδράσεις (ιδίως με χρήση πλάσματος), λοίμωξη καθετήρα, αιμορραγία, αρρυθμίες.

Η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής διαδικασία, αλλά απαιτεί αυστηρές προϋποθέσεις, όπως οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιμοδοσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών, συνεχής παρακολούθηση κατά τη συνεδρία, στείρα τεχνική και ορθή διαχείριση του κεντρικού καθετήρα για αποφυγή λοιμώξεων και θρομβώσεων και ενήμερη συγκατάθεση του ασθενούς», καταλήγει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.

«Εχω κάνει πάνω από 250 εφαρμογές»

Τι δήλωνε από το 2024 στην ιστοσελίδα της εταιρείας που προμηθεύει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι. Τα προφίλ των δύο γιατρών

Μια πανοπλία σαμουράι, ένα σπαθί μέσα σε γυάλινη προθήκη, θρησκευτικές εικόνες και αντικείμενα που δύσκολα παραπέμπουν στην εικόνα ενός κλασικού παθολογικού ιατρείου. Πρόκειται για τον χώρο στο Κολωνάκι που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο διαδίκτυο, σε βίντεο ο επικεφαλής του ιατρείου, παθολόγος Η. Θ., και η σύζυγός του, ανειδίκευτη γιατρός Ι. Γ., μιλούν για τις θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής και τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για την απομόνωση και επαναχορήγηση κυττάρων από το αίμα του ασθενούς.

Πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκεται ένα ζευγάρι γιατρών οι οποίοι προβάλλουν ιδιαίτερες ακαδημαϊκές σπουδές και διαφημίζουν ένα «πάντρεμα» της κλασικής ιατρικής με την ολιστική, συμπληρωματική και αναγεννητική ιατρική.

Ο Η. Θ. παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του ως απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικός παθολόγος, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Αιματολογία. Σύμφωνα με το επαγγελματικό βιογραφικό του, έχει εργαστεί σε μεγάλα ελληνικά νοσοκομεία και έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τη θρομβοφιλία, τους πολυμορφισμούς των αιμοπεταλίων και τη μοριακή αιματολογία.

Τα τελευταία 15 χρόνια, όμως, αναφέρει ότι ενσωμάτωσε στην ιατρική πρακτική του ομοιοπαθητικές και συμπληρωματικές θεραπείες, ενώ πιο πρόσφατα στράφηκε στις εφαρμογές αναγεννητικής ιατρικής και ειδικότερα στη χρήση CD34+ βλαστοκυττάρων.

Οπως διαφημίζεται στην ιστοσελίδα του ιατρείου, οι θεραπείες αυτές βοηθούν στην αναγέννηση των ιστών, στην ενίσχυση της ανοσίας και στη βελτίωση της συνολικής υγείας και ευεξίας.

Μάλιστα χαρακτηρίζονται ως μια πρωτοποριακή προσέγγιση για τη θεραπεία μιας σειράς παθήσεων, από στεφανιαία νόσο έως χρόνια τραύματα και από ανοσοανεπάρκεια έως ορθοπεδικές παθήσεις. Κεντρική θέση στις θεραπείες του ιατρείου έχει μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό και τη συγκέντρωση κυτταρικών πληθυσμών από αίμα ή μυελό των οστών.

Η συνεργασία

Η συγκεκριμένη τεχνολογία συνδέει το ιατρείο του Κολωνακίου με εταιρεία που έχει έδρα στην Ασία, και η οποία δραστηριοποιείται στην τεχνολογία βλαστοκυττάρων και κατασκευάζει το σύστημα. Η συνεργασία δεν είναι περιστασιακή.

Σε υλικό της εταιρείας στις Φιλιππίνες, ο Η. Θ. παρουσιάζεται ως συνεργάτης της στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής. Μάλιστα τον Φεβρουάριο του 2024 στην ιστοσελίδα της εταιρείας αναφέρεται ότι, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου, είχε πραγματοποιήσει «πάνω από 250 εφαρμογές με το συγκεκριμένο σύστημα», κυρίως ενδοφλέβιες και εφαρμογές για αντιμετώπιση πόνου.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες, ενώ τα γραφεία της εταιρείας που εμπορεύεται τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα, είναι λίγα τετράγωνα πιο πάνω από το ιατρείο του ζευγαριού.

«Κβαντική» ιατρική

Ακόμη πιο πολυσύνθετο εμφανίζεται το επαγγελματικό προφίλ της Ι. Γ., συζύγου και συνεργάτιδας του παθολόγου, η οποία και εφάρμοσε τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το βιογραφικό της, είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και, όπως αναφέρει, ακολούθησε την ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Ωστόσο, στα στοιχεία του ΙΣΑ, καταγράφεται ως ιατρός άνευ ειδικότητας.

Η ίδια, πάντως, είχε δημιουργήσει ένα εκτενές ακαδημαϊκό βιογραφικό. Αναφέρει μεταπτυχιακό στη Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία και διδακτορική διατριβή στη Μοριακή Βιολογία των ινομυωμάτων. Παράλληλα δηλώνει δεύτερο μεταπτυχιακό στην «Κβαντική ιατρική» από πανεπιστήμιο της Χαβάης και δεύτερη διδακτορική διατριβή στις ΗΠΑ, σε εξέλιξη, με αντικείμενο τη νόσο Lyme.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το φάσμα των υπηρεσιών που η ίδια δηλώνει ότι χρησιμοποιεί στο ιδιωτικό ιατρείο της. Μεταξύ αυτών αναφέρονται κβαντική βιοανάδραση, ταυτοποίηση τοξικότητας, οζονοθεραπεία, υδροθεραπεία παχέος εντέρου, μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, επιγενετική εξέταση μαλλιών, ενδοφλέβιες θεραπείες, πεπτίδια, PRP προσώπου και μαλλιών και αυτόλογες θεραπείες με βλαστοκύτταρα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αναφορά σε μια διαδικασία φιλτραρίσματος συστατικών του πλάσματος, την οποία η ίδια περιλαμβάνει μεταξύ των μεθόδων «αποτοξίνωσης» που χρησιμοποιεί. Η φιλοσοφία που περιγράφει η Ι. Γ. είναι χαρακτηριστική. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η εξισορρόπηση του ασθενούς όχι μόνο σε σωματικό αλλά και σε «ενεργειακό, ψυχικό και ψυχολογικό επίπεδο».

Ο τιμοκατάλογος για τις υπηρεσίες του ιατρείου της ξεκινούσε για μια απλή επίσκεψη από τα 250 ευρώ, ενώ για κάποιες ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και η πλασμαφαίρεση, τα ποσά ξεπερνούσαν τα 5.000 ευρώ.

Η φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά

Υπήρξε ένας από τους πιο αντισυμβατικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 στη Νίκαια και έφερε βαθιές κρητικές ρίζες από τη Σητεία.

Με μια διαδρομή που ξεκίνησε στις αρχές του 1990 και διήρκεσε πάνω από τρεις δεκαετίες, ξεχώρισε για την ιδιαίτερη βραχνή χροιά του, το εκκεντρικό και πρωτοποριακό του στιλ και τη σκηνική του παρουσία, ενώ άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη, σημαδεύοντας με τη φωνή του μια ολόκληρη γενιά. Φέτος συμπλήρωνε 33 χρόνια στον χώρο και ετοιμαζόταν να τα γιορτάσει με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων στις 20 Σεπτεμβρίου.

Δεν πρόλαβε όμως. Από μικρή ηλικία είχε δηλώσει ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής και ηθοποιός. «Οταν ήμουν 13 ετών πήγα κρυφά στα καμαρίνια της Μαρινέλλας στο REX και της είπα «γεια σας, είμαι συνάδελφός σας!» Αυτή είπε: “Φέρτε το παιδί μέσα”», είχε δηλώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μόλις 15 χρόνων, αποφάσισε πως θέλει να ακολουθήσει επαγγελματικά τον δρόμο του τραγουδιού. Η πρώτη του εμφάνιση σε νυχτερινό κέντρο έγινε στην Πάτρα.

Δισκογραφία

Το 1993 κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Μεσάνυχτα και κάτι». Εναν χρόνο αργότερα ήρθε το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες», από το οποίο ο κόσμος έκανε επιτυχίες τα τραγούδια «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Το 1996 κυκλοφόρησε το «Μου λείπεις», ένα τραγούδι που έγινε χρυσό.

Το «Παιδί της νύχτας», το 1997, έγινε πλατινένιο, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα δυναμική παρουσία του τραγουδιστή στη δισκογραφία και του χάρισε το ομώνυμο προσωνύμιο. Ακολούθησαν πολυάριθμα singles και άλμπουμ. Το 1999 η πρωτοποριακή συνεργασία του με τους Goin’ Through και το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω» άλλαξε τα δεδομένα στην ελληνική μουσική, καθώς συνέδεσε το λαϊκό ρεπερτόριο με το hiphop.

Tο 2002 το «Gucci φόρεμα» έγινε το απόλυτο φαινόμενο της εποχής, ενώ το 2003 ο δίσκος «Σάββατο», σε συνεργασία με τον Φοίβο, σημειώνει τεράστια εμπορική επιτυχία και γράφει ιστορία. Το 2005 κυκλοφόρησε τον «Αμανέ», ντουέτο με τη Δέσποινα Βανδή, που έκανε θραύση.

Ακολούθησαν δουλειές όπως «Τα ίσια ανάποδα» το 2010, «Λείπει πάλι ο Θεός» το 2012. Το 2013, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων στο τραγούδι, κυκλοφορεί το διπλό άλμπουμ «Με Λένε Γιώργo – 20 χρόνια Γιώργος Μαζωνάκης». Το 2019 κυκλοφόρησε η επιτυχία «Αγαπώ σημαίνει». Το τελευταίο του τραγούδι «Επιπτώσεις» κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2026, ανήμερα των γενεθλίων του.

Διαμάχη

Πίσω από την καλλιτεχνική πορεία του, τα τελευταία χρόνια εξελισσόταν μια οικογενειακή αντιπαράθεση. Η δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, ξεκίνησε τον Μάιο του 2024 και είχε στο επίκεντρο τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρειών του τραγουδιστή.

Στις 14 Αυγούστου 2025, ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική που εφημέρευε, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, η οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε υποβληθεί από τους συγγενείς του. Ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του, είχε υποστηρίξει ότι η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική έγινε εν αγνοία του, καταγγέλλοντας τη στάση της οικογένειάς του.