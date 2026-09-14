Τραγωδία στην Τανάγρα: «Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Phantom»

Πού εστιάζουν οι έρευνες της Πολεμικής Αεροπορίας, για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους και τι αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες για τους χειρισμούς των δύο αδικοχαμένων πιλότων.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η λεπτομερής αξιολόγηση της πορείας του μαχητικού, τα βίντεο, οι καταγραφές ασυρμάτου με τον Πύργο Ελέγχου της Τανάγρας, οι μαρτυρίες και κυρίως η τεχνική ανάλυση στα συντρίμμια του F-4E Phantom II της 338 Μοίρας είναι τα στοιχεία που συλλέγει και αναλύει η αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

Στη μοιραία πτήση της Κυριακής που πάγωσε τους θεατές σε ολόκληρη τη χώρα και βύθισε στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία, έχασαν τη ζωή τους δύο κορυφαίοι πιλότοι μας, ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου από τον Κατσικά Ιωαννίνων και ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας από τον Πύργο Ηλείας.

Όπως ανέφεραν πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας στη Realnews, το μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom II που συνετρίβη στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026 είχε πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Π.Α. και ήταν απολύτως αξιόπλοο, ενώ στη δοκιμαστική πτήση της Παρασκευής (11/9/2026), δεν είχε παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα.

Να σημειωθεί πως το ίδιο μαχητικό πριν από δύο μήνες είχε βρεθεί σε αντίστοιχη επίδειξη στη Γαλλία. Το πόρισμα που θα συντάξει η αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, αναμένεται να ολοκληρωθεί έπειτα από ενάμιση χρόνο, θα παραμείνει «άκρως απόρρητο», κατά πάγια τακτική και διαταγή, ενώ μόνο ένα ολιγόλογο συμπέρασμα θα δει το φως της δημοσιότητας.

Τα σενάρια

Ενδεχόμενη πρόσκρουση πτηνών στους κινητήρες, πιθανό ισχυρό καθοδικό ρεύμα που επηρέασε την πτήση σε χαμηλό ύψος, μηχανική εμπλοκή στα πηδάλια ή στις επιφάνειες ελέγχου, βλάβη στο υδραυλικό σύστημα, αιφνίδια απώλεια ισχύος κινητήρα κατά τη στροφή, επίδραση των υψηλών δυνάμεων G στο πλήρωμα και αεροδυναμική απώλεια στήριξης, με το χαμηλό ύψος να περιορίζει τα περιθώρια ανάκτησης του ελέγχου από τους χειριστές, είναι τα σενάρια που αναμένεται να αξιολογηθούν και να διερευνηθούν από τους ειδικούς όσον αφορά τα αίτια της πτώσης.

Σύμφωνα με ειδικούς, το Phantom, δεν κάνει ελιγμούς στις αεροναυτικές επιδείξεις όπως ένα F-16 ή ένα Mirage ή ένα Rafale, αλλά πραγματοποιεί προσομοίωση αποστολής βομβαρδισμού, πετώντας χαμηλά, γρήγορα, εκκωφαντικά με θεωρητικό φορτίο βομβών 8.500 kg και με ταχύτητα τουλάχιστον 700 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Σύμφωνα με το σενάριο της επίδειξης, το Phantom θα κατέβαινε πολύ χαμηλά, θα χανόταν από τον ορίζοντα των θεατών, θα «έπεφτε» στον κάμπο των Οινοφοίτων και θα έβγαινε πάνω από τον διάδρομο των θεατών…

«Ο χρόνος είναι ο κυρίαρχος παράγοντας. Είτε συνέβη μια μηχανική βλάβη, είτε δημιουργήθηκε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ο πιλότος. Αυτός είναι πιθανότατα και ο παράγοντας μη εκτίναξης. Επίσης, θα εξεταστεί εάν εισήλθαν στους κινητήρες πουλιά, σύνηθες φαινόμενο σε αεροσκάφη που πετούν χαμηλά», τονίζει στην «R» ο αεροναυπηγός και διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, Φαίδων Καραϊωσηφίδης.

Το συγκεκριμένο μαχητικό δεν διαθέτει καταγραφικά, εκτός από μια κάρτα καταγραφής βλαβών στο ραντάρ, που όμως δεν πρόκειται να δώσει στοιχεία της πτήσης και κυρίως της πτώσης.

Κατά τον Φ. Καραϊωσηφίδη «στατιστικά, όταν εμφανίζεται βλάβη στο αεροπλάνο, το πλήρωμα εκτινάσσεται αμέσως. Οταν εμφανίζεται κατάσταση που δεν αντιμετωπίζεται, το πλήρωμα δεν λαμβάνει την απόφαση να εκτιναχθεί, γιατί πιστεύει ότι μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί να σώσει το αεροπλάνο. Και τώρα ίσως πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Ptantom».

Ο Κώστας Παπακώστας, αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος, ανέφερε ότι «ξέρω καλά τους ήχους των αεροπλάνων, περνούν κάθε ημέρα από πάνω μας. Αλλαξε ο ήχος και έκανε ένα σφύριγμα. Θέλω όμως να πω πως αυτά τα δύο παιδιά θυσιάστηκαν για να μας σώσουν. Γιατί, αν είχαν προσπαθήσει να σώσουν τις ζωές τους νωρίτερα, θα είχαν πέσει πάνω στον οικισμό και θα είχαν χαθεί πολλές ζωές».

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο Πύργος Ελέγχου της Τανάγρας ,φέρεται να είπε τρεις φορές στους έμπειρους χειριστές ότι πετούσαν χαμηλά.

«Οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι να πετούν χαμηλά. Υπήρχε μια βύθιση πολύ μεγάλη, με κλειστή στροφή με πολλά G και εκεί συνέβη η καταστροφή, καθώς φαίνεται πως δεν μπορούσε να επιτευχθεί η έξοδος από τη στροφή», επισημαίνει ο Παντελεήμων Φραγκούλης, πρώην πιλότος Αεροπορίας Στρατού και εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων.

«Πετούσε χαμηλά, αλλά πιθανόν κάτι έγινε και έχασε την ισχύ του και δεν μπόρεσε να βγει από την κλειστή στροφή. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μπήκε πουλί στον κινητήρα του, οπότε εάν καεί ο ένας κινητήρας υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι «έβαλε φτερό» και χτύπησε με το φτερό του σε κολώνα υψηλής τάσης.

Στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία, υπάρχει ξύλινη κολώνα υψηλής τάσης που την ξήλωσε μαζί με πεύκα. Επεσαν τα καύσιμα και λόγω του βραχυκυκλώματος πήρε φωτιά και φλεγόμενο έπεσε», καταλήγει ο Π. Φραγκούλης.