Καιρός: Υποχωρεί η θερμοκρασία – Nεφώσεις και τοπικές βροχές

Μικρή αλλαγή παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση και τις νεφώσεις να πυκνώνουν κατά διαστήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, η μεταβολή δεν συνιστά οργανωμένη κακοκαιρία. Ωστόσο, κυρίως στα ανατολικά και νότια, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιρες και τοπικές βροχές.

Παράλληλα, αυξημένες θα παραμείνουν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη νότια Ελλάδα, ενώ από το βράδυ η ορατότητα αναμένεται να περιοριστεί κατά τόπους, κυρίως στα ηπειρωτικά.Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να αναμένεται απότομη ψυχρή εισβολή.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4-5 μποφόρ, με τους βορειοδυτικούς στα Δωδεκάνησα να ενισχύονται τοπικά στα 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3-4 μποφόρ, με τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στη Δυτική Μακεδονία οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 8 έως 24-26 βαθμούς, ενώ σε Μακεδονία και Θράκη από 12 έως 27-29 βαθμούς. Στη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29-31 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα έως τους 27-31 βαθμούς. Στα Επτάνησα οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 28-30 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο και την Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28-30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για ασθενείς, τοπικές ψιχάλες.

Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ