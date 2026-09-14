Κιλκίς: Φωτιά σε φορτηγό στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών, στην περιοχή του Δήμου Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΦΙΧ όχημα επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών στο δήμο Κιλκίς. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.