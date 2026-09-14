Κιλκίς: Φωτιά σε φορτηγό στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών

Φωτιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό ιδιωτικής χρήσης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών, στην περιοχή του Δήμου Κιλκίς. Τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και την κατέσβεσαν, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε παραμένουν άγνωστες.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών, στην περιοχή του Δήμου Κιλκίς.
  • Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών, στην περιοχή του Δήμου Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ