Φλόριντα: Άνδρας συνελήφθη αφού φέρεται να κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι ζευγαριού σε ξενοδοχείο

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Ένα απίστευτο περιστατικό σε ξενοδοχείο της Φλόριντα κατέληξε στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να μπήκε κρυφά σε δωμάτιο όπου διέμενε ένα ζευγάρι και να κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι τους ενώ εκείνοι κοιμόντουσαν.

Ο Ρίτσελ Καλβαίρ συνελήφθη στις 10 Σεπτεμβρίου, μετά το περιστατικό που, σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Provident Doral στην πόλη Ντόραλ.

Η γυναίκα ένιωσε κίνηση κάτω από το κρεβάτι

Το ζευγάρι είχε φτάσει στο ξενοδοχείο την προηγούμενη ημέρα και είχε αποσυρθεί για ύπνο. Σύμφωνα με την κατάθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η γυναίκα αισθάνθηκε κάποια κίνηση κοντά στο κρεβάτι περίπου στις 4 τα ξημερώματα, χωρίς αρχικά να δώσει ιδιαίτερη σημασία.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 6:30, φέρεται να αισθάνθηκε ξανά κίνηση, αυτή τη φορά κάτω από το κρεβάτι.

Όταν, περίπου στις 7:45, κοίταξε κάτω από το κρεβάτι για να βεβαιωθεί ότι δεν είχε ξεχάσει κάποιο προσωπικό της αντικείμενο, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν άνδρα που, σύμφωνα με την καταγγελία, κρυβόταν εκεί.

Το ζευγάρι εγκατέλειψε αμέσως το δωμάτιο και ζήτησε βοήθεια από την ασφάλεια του ξενοδοχείου.

Είχε επιστρέψει παρά την απαγόρευση

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Καλβαίρ γνώριζε τον χώρο, καθώς είχε φιλοξενηθεί στο ίδιο ξενοδοχείο στο παρελθόν. Σύμφωνα με το έγγραφο της σύλληψης, είχε αποχωρήσει στις 31 Αυγούστου και του είχε ζητηθεί να μην επιστρέψει.

Ωστόσο, φέρεται να εμφανίστηκε ξανά λίγες ημέρες αργότερα. Τότε απομακρύνθηκε από το ξενοδοχείο, αφού πρώτα πήρε ορισμένα προσωπικά αντικείμενα που είχε αφήσει πίσω.

Οι αστυνομικές αρχές υποστηρίζουν ότι επέστρεψε για ακόμη μία φορά και κατάφερε να εισέλθει στο συγκεκριμένο δωμάτιο, πηδώντας πάνω από το κιγκλίδωμα ενός μπαλκονιού και περνώντας από την πίσω συρόμενη γυάλινη πόρτα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεση, κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι του ζευγαριού.

Police speak out after couple allegedly wake up to find tech academic hiding under their bed all night https://t.co/RapCMfXUjr pic.twitter.com/V2sYOLbGHC — UNILAD (@UNILAD) September 12, 2026

Αντιμέτωπος με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα

Ο Καλβαίρ αντιμετωπίζει κατηγορία για διάρρηξη κατοικημένου χώρου, ενώ σε βάρος του έχει απαγγελθεί και ξεχωριστή πλημμεληματική κατηγορία για αντίσταση κατά αστυνομικού χωρίς χρήση βίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει αναλάβει την υπεράσπισή του δικηγόρος, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα δικαστικά έγγραφα δεν είχε οριστεί ακόμη ημερομηνία για την αρχική του ακρόαση.

Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τους ισχυρισμούς των αρχών και δεν συνιστούν δικαστική απόφαση για την ενοχή του.