Πετρέλαιο: Πάνω από τα 107 δολάρια το Brent – Νέα άνοδος υπό τη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου ξεκίνησαν την εβδομάδα με σημαντική άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 107 δολάρια, λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά εντείνονται από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, την αναβολή υπουργικής συνόδου για το Στενό του Ορμούζ και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας κρίσιμου πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι, υπό τη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
  • Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και η προσωρινή διακοπή λειτουργίας πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.
  • Το Στενό του Ορμούζ, κλειστό από την Τεχεράνη και βασικό μέτωπο αντιπαράθεσης, παραμένει στο επίκεντρο των ανησυχιών των αγορών για τον εφοδιασμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με σημαντική άνοδο ξεκίνησε η εβδομάδα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και η προσωρινή διακοπή λειτουργίας κρίσιμου πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Λίγο μετά τις 02:30 ώρα Ελλάδας, το Brent Βόρειας Θάλασσας για παράδοση Νοεμβρίου ενισχυόταν κατά 2,80%, στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αργό είχε ήδη ξεπεράσει την προηγούμενη εβδομάδα το φράγμα των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, καταγράφοντας συνολικά εβδομαδιαία άνοδο περίπου 9%.

Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό WTI για παράδοση Οκτωβρίου, το οποίο ενισχυόταν κατά 2,29%, στα 102,34 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο το Στενό του Ορμούζ

Οι εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως, εξακολουθούν να προκαλούν έντονη ανησυχία στις αγορές.

Το Ομάν ανακοίνωσε την Κυριακή την αναβολή υπουργικής συνόδου στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν το Ιράν και χώρες του Κόλπου, με αντικείμενο το μέλλον της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Το στενό παραμένει κλειστό από την Τεχεράνη και αποτελεί ένα από τα βασικά μέτωπα της αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ώρα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εμπορικό πλοίο δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματός του.

Πίεση και από τη Σαουδική Αραβία

Σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή αγορά αποτέλεσε και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης.

Ο συγκεκριμένος αγωγός αποτελεί εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου, παρακάμπτοντας το Στενό του Ορμούζ. Η απόφαση ελήφθη μετά από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, προήλθαν από το Ιράκ.

Οι νέες εξελίξεις ενισχύουν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό της διεθνούς αγοράς, με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν υπό στενή παρακολούθηση καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

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