Πρωινό γεύμα: Το λάθος που κάνετε και νιώθετε πεινασμένοι πριν το μεσημέρι, σύμφωνα με ειδικό

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Αν ολοκληρώνετε το πρωινό σας και λίγες ώρες αργότερα αναζητάτε ξανά κάτι να φάτε, ίσως το πρόβλημα να βρίσκεται στο ίδιο το γεύμα. Ένα πρωινό που βασίζεται κυρίως σε ζάχαρη και επεξεργασμένους υδατάνθρακες μπορεί να μην σας κρατά χορτάτους μέχρι το μεσημέρι. Ένας διατροφολόγος εξηγεί ποιες απλές αλλαγές μπορούν να κάνουν το πρώτο γεύμα της μέρας πιο χορταστικό.

Το συχνό λάθος στο πρωινό γεύμα που σας κάνει να πεινάτε από τις 11 το πρωί

Δεν είναι τυχαίο που το πρωινό γεύμα θεωρείται το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Ωστόσο, αν δεν καταφέρνει να σας κρατήσει χορτάτους μέχρι το μεσημέρι, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.

Αν πεινάτε συστηματικά πριν το μεσημέρι και αναζητάτε μπισκότα, τσιπς ή μπάρες δημητριακών λίγες μόλις ώρες αφού φάγατε, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε το πρωινό γεύμα σας.

Ενώ τα περισσότερα πρωινά γεύματα είναι γεμάτα υδατάνθρακες, συχνά στερούνται άλλων απαραίτητων θρεπτικών συστατικών που προσφέρουν ενέργεια και το αίσθημα του κορεσμού. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να παραλείψετε γεύματα, αλλά να κάνετε μερικές απλές αλλαγές.

Ο Oliver Goble, διατροφολόγος στη Supply Life, συνιστά τον «έλεγχο πρωινού των 30 δευτερολέπτων», ο οποίος περιλαμβάνει τρεις απλές ερωτήσεις πριν ξεκινήσετε το γεύμα σας:

«Πού είναι η πρωτεΐνη μου;»

«Πού είναι οι φυτικές ίνες;»

«Θα με κρατήσει πραγματικά χορτάτο μέχρι το μεσημέρι;»

«Πού είναι η πρωτεΐνη μου;»

Η πρωτεΐνη είναι το στοιχείο που λείπει συχνότερα από το πρωινό. Βοηθά στη βραδεία πέψη και είναι ένα από τα βασικά θρεπτικά συστατικά που συνδέονται άμεσα με το αίσθημα πληρότητας μετά το φαγητό.

«Πού είναι οι φυτικές ίνες;»

Οι φυτικές ίνες είναι μια κρίσιμη προσθήκη και ίσως η πιο εύκολη. Επιλογές όπως η βρώμη, τα μούρα, το ψωμί ολικής αλέσεως, τα φρούτα, οι σπόροι και τα δημητριακά υψηλής περιεκτικότητας σε ίνες δίνουν όγκο στο γεύμα. Παράλληλα, διατηρούν τα επίπεδα ενέργειας σταθερά, αποτρέποντας την απότομη υπογλυκαιμία πριν το μεσημεριανό.

«Θα με κρατήσει πραγματικά χορτάτο μέχρι το μεσημέρι;»

Εδώ είναι που οι περισσότεροι κάνουν το μεγαλύτερο λάθος. Το πρωινό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα γρήγορο σνακ, αλλά ως ένα πλήρες γεύμα που σας παρέχει τα καύσιμα της ημέρας. Αν καταναλώνετε μόνο ζάχαρη ή επεξεργασμένους υδατάνθρακες, θα πεινάσετε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

«Δεν χρειάζεστε το τέλειο πρωινό ούτε ακριβές τροφές υγιεινής διατροφής. Ο στόχος είναι απλώς να περιλαμβάνετε μια ισορροπία πρωτεΐνης, φυτικών ινών και καλών λιπαρών, καθώς αυτά τα στοιχεία συνεργάζονται για να σας κρατούν χορτάτους», εξηγεί ο διατροφολόγος.

Απλές αλλαγές για ένα ισορροπημένο πρωινό γεύμα

Ο ειδικός προτείνει μερικές απλές επιλογές που δεν επιβαρύνουν την πρωινή σας ρουτίνα:

Αντί για σκέτα δημητριακά: Προσθέστε στο μπολ γιαούρτι με μούρα για επιπλέον θρεπτικά συστατικά.

Αντί για σκέτη βρώμη: Προσθέστε ξηρούς καρπούς και σπόρους (π.χ. chia, λιναρόσπορο) στο μπολ σας.

Αντί για λευκό ψωμί: Επιλέξτε ψωμί ολικής άλεσης για το τοστ σας.

Προσθέστε αβγά: Αποτελούν την πιο απλή προσθήκη για ένα πλήρες γεύμα, είτε βραστά πάνω στο ψωμί είτε ως ομελέτα/σκραμπλ.

«Όταν το πρωινό σας κρατά χορτάτους για περισσότερη ώρα, είναι φυσικό να σκέφτεστε λιγότερο το φαγητό κατά τη διάρκεια του πρωινού. Είναι μια μικρή καθημερινή συνήθεια με εντυπωσιακά μεγάλο αντίκτυπο στο χρόνο», καταλήγει ο Oliver Goble.