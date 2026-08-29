Μακροζωία: Η ώρα που τρώτε πρωινό μπορεί να συνδέεται με το προσδόκιμο ζωής – Τι έδειξε μελέτη

Το πρωινό θεωρείται συχνά το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, όμως ίσως έχει σημασία και το πότε ακριβώς το καταναλώνουμε. Σε νέα μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν την ώρα του πρώτου γεύματος και διαπίστωσαν ότι όσο μετατοπιζόταν αργότερα μέσα στην ημέρα, τόσο αυξανόταν ο παρατηρούμενος κίνδυνος θανάτου. Αντίστοιχη ανάλυση έγινε και για το τελευταίο γεύμα της ημέρας.

Μελέτη συνδέει την ώρα του πρωινού γεύματος με το προσδόκιμο ζωής

Οι περισσότερες συμβουλές για το πρωινό εστιάζουν στο τι βάζουμε στο πιάτο μας. Ωστόσο, μια μεγάλη μελέτη σε ενήλικες στις ΗΠΑ υποδεικνύει ότι η ώρα κατανάλωσης του πρωινού γεύματος αξίζει επίσης την προσοχή μας: Η ώρα που καταναλώνετε τις πρώτες και τις τελευταίες θερμίδες της ημέρας ενδέχεται να συνδέεται με το πόσο θα ζήσετε.

Τα ευρήματα δείχνουν μια συσχέτιση και όχι μια απόδειξη ότι η αλλαγή της ώρας αλλάζει το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου. Παρόλα αυτά, προστίθενται στα στοιχεία που δείχνουν ότι η μακροζωία και η υγεία εξαρτώνται όχι μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από την ώρα που τρώμε.

Προηγούμενες μελέτες είχαν συνδέσει την παράλειψη του πρωινού και το μεταμεσονύκτιο φαγητό με χειρότερη υγεία, αλλά οι κίνδυνοι που σχετίζονται με συγκεκριμένες ώρες παρέμεναν ασαφείς.

Έτσι, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 31.044 ενήλικες ηλικίας 40 ετών και άνω από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής των ΗΠΑ (NHANES) μεταξύ 1999 και 2018. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν οτιδήποτε είχαν φάει ή πιει τις προηγούμενες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένης της ώρας κάθε γεύματος.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Clinical Nutrition, όρισε ότι οποιαδήποτε τροφή ή ρόφημα με θερμίδες που καταναλωνόταν μετά τις 4 π.μ. υπολογιζόταν ως «πρώτο γεύμα», δηλαδή δεν επρόκειτο απαραίτητα για ένα παραδοσιακό πρωινό στο τραπέζι. Η τελευταία πρόσληψη θερμίδων ορίστηκε ως το «τελευταίο γεύμα» και το χρονικό διάστημα μεταξύ τους ως το παράθυρο σίτισης.

Η ερευνητική ομάδα συνέδεσε αυτά τα στοιχεία με τους θανάτους που καταγράφηκαν έως το τέλος του 2019. Κατά τη διάρκεια μιας διάμεσης περιόδου παρακολούθησης 8,6 ετών, 7.129 συμμετέχοντες απεβίωσαν, εκ των οποίων οι 2.259 από καρδιαγγειακά αίτια. Η ανάλυση έλαβε υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα, η ποιότητα της διατροφής, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), η ενεργειακή πρόσληψη, το εισόδημα και οι υπάρχουσες ασθένειες.

Όσο πιο αργά γίνεται η κατανάλωση του πρωινού, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για την υγεία

Ένα σαφές μοτίβο εμφανίστηκε καθώς το πρώτο γεύμα μετατοπιζόταν αργότερα μέσα στη μέρα:

7:00 – 8:00 π.μ.: Η βάση σύγκρισης με τον χαμηλότερο κίνδυνο.

8:00 – 10:00 π.μ.: Συνδέθηκε με 10% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία.

10:00 π.μ. – 12:00 μ.: Ο κίνδυνος αυξήθηκε στο 19%.

Μετά τις 12:00 το μεσημέρι: Ο κίνδυνος εκτοξεύθηκε στο 29%.

Η καρδιαγγειακή θνησιμότητα ακολούθησε παρόμοια πορεία. Η κατανάλωση του πρώτου γεύματος μετά το μεσημέρι συνδέθηκε με 46% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με το φαγητό μεταξύ 7 και 8 π.μ. Στην ηλικία των 50 ετών, η ομάδα που έτρωγε αργότερα είχε επίσης εκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής κατά 2,46 χρόνια μικρότερο κατά μέσο όρο.

Τι ισχύει για το βραδινό γεύμα

Το τελευταίο γεύμα της ημέρας έδωσε ένα πιο εκπληκτικό αποτέλεσμα. Αντί ο κίνδυνος να αυξάνεται απλώς με κάθε επιπλέον ώρα, η σχέση ήταν σχήματος “U”.

Σε σύγκριση με την ολοκλήρωση του γεύματος μεταξύ 7 και 8 μ.μ.:

Το φαγητό πριν τις 7 μ.μ. συνδέθηκε με 13% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία.

Το φαγητό μετά τα μεσάνυχτα συνδέθηκε με 27% υψηλότερο κίνδυνο.

Ο χαμηλότερος μοντελοποιημένος κίνδυνος παρατηρήθηκε γύρω στις 8 μ.μ.

«Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το διάστημα 7-8 μ.μ. είναι ένα παγκοσμίως ιδανικό σύνολο ώρας βραδινού για όλους», δήλωσε στο ScienceAlert ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Zhilei Shan, από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας Huazhong.

Ώρες γευμάτων και μεταβολισμός: Πώς η ώρα που τρώμε επηρεάζει την υγεία και τη μακροζωία

Η κατανάλωση φαγητού αργά μέσα στη μέρα μπορεί να διαταράξει τους κιρκάδιους ρυθμούς (το βιολογικό μας ρολόι) και τον μεταβολισμό, εξηγεί η ερευνήτρια Shan. Ωστόσο, ένα πολύ πρόωρο τελευταίο γεύμα ενδέχεται να αντικατοπτρίζει πιεσμένα ωράρια, υποκείμενες ασθένειες ή χαμηλότερη πρόσληψη θερμίδων.

Όσοι ολοκλήρωναν τα γεύματά τους πολύ νωρίς τείνουν να είναι μεγαλύτερης ηλικίας, να τρώνε λιγότερο συχνά και να αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα υγείας. Επομένως, το βιολογικό ρολόι ίσως απλώς «αποκαλύπτει» κάτι για τη γενική τους υγεία, παρά να το προκαλεί άμεσα.

Το παράθυρο σίτισης και οι επιπλοκές του

Το λεγόμενο παράθυρο σίτισης (οι ώρες μέσα στις οποίες καταναλώνουμε τροφή) πρόσθεσε μια επιπλέον επιπλοκή στη μελέτη. Όταν συνυπολογίστηκε η ώρα του πρώτου γεύματος, η συνολική διάρκεια του παραθύρου σίτισης δεν έδειξε σταθερή συσχέτιση με τη θνησιμότητα στο συνολικό δείγμα. Η επίδρασή του ήταν διαφορετική ανάλογα με την ώρα που ξεκινούσε το πρώτο γεύμα της ημέρας.

Αυτό προσθέτει μια νέα διάσταση στις ανησυχίες για τα πολύ σύντομα παράθυρα φαγητού (όπως στη διαλειμματική νηστεία): Μετρώντας μόνο τις ώρες νηστείας, ενδέχεται να χάνουμε τη συνολική εικόνα.

Πώς γεύματα αργά μέσα στη μέρα επηρεάζουν το σώμα

«Η ώρα των γευμάτων αποτελεί βασικό σήμα για τους περιφερικούς κιρκάδιους ρυθμούς. Ένα καθυστερημένο πρώτο γεύμα ή το φαγητό αργά το βράδυ μπορεί να συμβάλει σε κιρκαδική απορρύθμιση και μεταβολικές διαταραχές, όπως ο διαταραγμένος μεταβολισμός της γλυκόζης και των λιπιδίων», επισημαίνει η Shan.

Μελέτες σε ζώα υποδεικνύουν πιθανούς μηχανισμούς που περιλαμβάνουν:

Αύξηση σωματικού βάρους.

Συσσώρευση λίπους στο συκώτι (λιπώδης διήθηση).

Διαταραχή των βιολογικών ρολογιών σε όργανα εκτός του εγκεφάλου.

Αλλοιωμένη απορρόφηση λίπους.

Το αν αυτοί οι μηχανισμοί εξηγούν τα ποσοστά θνησιμότητας στους ανθρώπους παραμένει ακόμη άγνωστο.

Η ώρα των γευμάτων ως δείκτης κινδύνου και όχι απαραίτητα ως αιτία προβλημάτων υγείας

Είναι επίσης πιθανή η αντίστροφη αιτιότητα. Το φαγητό αργά το βράδυ μπορεί να είναι σύμπτωμα ή δείκτης κακής υγείας, κακού ύπνου, βαρδιών στην εργασία ή κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Προγενέστερη μελέτη σε ηλικιωμένους έδειξε παρόμοια ότι το πρωινό μετατοπιζόταν αργότερα όσο συσσωρεύονταν προβλήματα υγείας.

«Επομένως, το φαγητό σε μεταγενέστερες ώρες θα πρέπει να ερμηνεύεται ως πιθανός δείκτης κινδύνου —και ενδεχομένως μια τροποποιήσιμη συμπεριφορά— παρά ως οριστική απόδειξη μιας άμεσης αιτιώδους σχέσης», ανέφερε η Shan.

Οι περιορισμοί της μελέτης

Οι μεγαλύτεροι περιορισμοί της μελέτης προκύπτουν από τον παρατηρησιακό της σχεδιασμό: