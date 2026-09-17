Φίτζι: Σε εθνική έκτακτη ανάγκη για τον ιό HIV – 1 στους 60 ενήλικες και 2 στις 100 εγκύους ζουν με τη νόσο AIDS

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Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία κηρύχθηκαν τα Φίτζι λόγω της κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων HIV, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί ευρύ σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των διαγνωστικών ελέγχων, των μέτρων πρόληψης και της πρόσβασης στη θεραπεία.

Σε ανάρτησή της στο Facebook η κυβέρνηση ανέφερε ότι 2.016 άνθρωποι διαγνώστηκαν με τον ιό το 2025 και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, 1 στους 60 ενήλικες και 2 στις 100 εγκύους ζει με τη νόσο AIDS.

Ο αριθμός αυτός είναι κατά 16 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τις αρχές.

Το γεγονός ότι οι νέες διαγνώσεις του ιού αυξήθηκαν πέρυσι κατά 27% εντείνει την ανησυχία ότι η επιδημία, η οποία κάποτε αφορούσε τους τοξικομανείς, εξαπλώνεται ευρύτερα στο νησιωτικό αυτό έθνος του Ειρηνικού Ωκεανού.

Τον περασμένο χρόνο 59 βρέφη γεννήθηκαν με HIV και 18 από αυτά πέθαναν προτού συμπληρώσουν τον πρώτο χρόνο ζωής τους.

Τα ανησυχητικά στοιχεία του ΟΗΕ

Τα Φίτζι, μια χώρα περίπου 900.000 κατοίκων, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι ηλικίας μεταξύ 15 και 35 ετών, αντιμετωπίζουν μια από τις πιο ραγδαίες αυξήσεις νέων κρουσμάτων, σύμφωνα με το τo UNAIDS, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS/HIV.

Η Υπηρεσία του ΟΗΕ εκτιμά ότι 9.100 κάτοικοι των Φίτζι ήταν πέρυσι οροθετικοί και μόνο 39% από αυτούς το γνώριζαν, ενώ 22% λάμβαναν θεραπεία με αντιρετροϊκά φάρμακα.

The small Pacific nation of Fiji has declared a national HIV emergency as it grapples with surging case numbers, partly driven by a growing methamphetamine problem. https://t.co/pyvpKSXesu pic.twitter.com/OEQBTVS1cX — CNN International (@cnni) September 16, 2026

Εθνική έκτακτη ανάγκη

«Κηρύσσω επίσημα εθνική έκτακτη ανάγκη για τον HIV στα Φίτζι», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Υγείας, Ατόνιο Λαλαμπαλάβου.

«Αυτή η απόφαση αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της επιδημίας και την επείγουσα, συντονισμένη απάντηση που χρειάζεται τώρα η χώρα μας».

«Τα Φίτζι αναγνωρίζουν την κρισιμότητα της κατάστασης και εντείνουν τις προσπάθειές τους», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του UNAIDS, η Ουίνι Μπιανίμα και πρόσθεσε: «Αυτό αποτελεί και μια υπενθύμιση για τη διεθνή κοινότητα ότι το AIDS δεν έχει εξαλειφθεί».

Τρόποι μετάδοσης, ναρκωτικά και διεθνής συνδρομή

Ανάμεσα στα κρούσματα με γνωστό τον τρόπο μετάδοσης περισσότερα από τα μισά συνδέονται με τη σεξουαλική επαφή και περισσότερα από 42% με την ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανέφερε το UNAIDS.

Όπως και άλλα νησιά του Ειρηνικού, τα Φίτζι αποτελούν κόμβο διακίνησης ναρκωτικών που προορίζονται για τις επικερδείς αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι λαμβάνουν εξωτερική υποστήριξη, ιδίως από τη γειτονική Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, την Ινδία, το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS και τα Ηνωμένα Έθνη.

Η εκτίμηση ότι ένας στους 60 ενήλικες στα Φίτζι ζει με τον ιό HIV παραμένει μικρότερη σε σχέση με κάποια τμήματα της Αφρικής, όπου σχεδόν ένας στους 35 ενήλικες είναι φορέας της νόσου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ