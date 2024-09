HIV: Ερευνητές ανέπτυξαν εμβόλιο σε δύο δόσεις κατά του ιού – «Συνεχώς μεταλλασσόμενος ο ιός» λένε οι επιστήμονες

Ένα πιο πρακτικό σχήμα εμβολιασμού κατά του ιού HIV σε δύο δόσεις ανέπτυξαν ερευνητές στις ΗΠΑ.

Η πρώτη δόση, η οποία είναι πολύ μικρότερη, προετοιμάζει το ανοσοποιητικό σύστημα για να ανταποκριθεί πιο ισχυρά στη δεύτερη, μεγαλύτερη δόση η οποία χορηγείται μετά από μια εβδομάδα, αναφέρει το Interesting Engineering.

Ένας από τους λόγους για τον οποίο είναι δύσκολο να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του HIV είναι ότι ο ιός μεταλλάσσεται γρήγορα, ώστε να αποφεύγει τα αντισώματα. Πριν από αρκετά χρόνια, ερευνητές του ΜΙΤ έδειξαν ότι η χορήγηση μιας σειράς κλιμακούμενων δόσεων ενός εμβολίου κατά του HIV σε διάστημα δύο εβδομάδων, θα μπορούσε να βοηθήσει να ξεπεραστεί εν μέρει αυτό το πρόβλημα, δημιουργώντας μεγαλύτερες ποσότητες εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Ωστόσο, η χορήγηση πολλαπλών δόσεων δεν είναι πρακτική στο πλαίσιο εκστρατείων μαζικού εμβολιασμού.

Δείτε σχετική ανάρτηση

MIT researchers proved with computational modeling and experiments in mice that new vaccination method could kill #HIV in just two shots. The first smaller dose prepares the immune system to respond more powerfully to the second, larger dose.https://t.co/cEUX2bx4e3 pic.twitter.com/XIvCMwhmnz

— Berci Meskó, MD, PhD (@Berci) September 24, 2024