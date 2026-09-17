Στεφανία Γουλιώτη: «Ήξερα πάρα πολύ καλά τι μου συμβαίνει ακριβώς και έβλεπα ότι συνεχίζω να κάνω τα ίδια»

Για το θέμα της ψυχοθεραπείας μίλησε η Στεφανία Γουλιώτη, στη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Η ηθοποιός τόνισε ότι πιστεύει στην ψυχοθεραπεία και αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία.

«Εγώ πιστεύω στην ωραία ψυχοθεραπεία. Σε αυτό που ξέρουμε, που πάει βαθιά, που πονάει. Νομίζω ότι έχω επαναληφθεί πάρα πολλές φορές, έχω γίνει γραφική με αυτό το θέμα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το λέμε, ότι δεν σταματάμε να ψάχνουμε.

Εγώ έκανα για πάρα πολλά χρόνια μια ψυχοθεραπεία η οποία μου τα ανέλυσε όλα. Ήξερα πάρα πολύ καλά τι μου συμβαίνει ακριβώς, ποιο είναι το καταστροφικό κομμάτι που δημιουργώ εγώ στον εαυτό μου και όλα, και έβλεπα ότι συνεχίζω να κάνω τα ίδια», εξήγησε η Στεφανία Γουλιώτη, μιλώντας με τους δύο παρουσιαστές.

«Πάω εκεί που πονάει πια»

Αμέσως μετά, είπε πως: «Oι νευρολογικοί μηχανισμοί που σε τραβάνε στο να κάνεις τα ίδια λάθη και να πέφτεις στις ίδιες παγίδες δεν είχαν αλλάξει, παρότι ήξερα όλο τον χάρτη του πώς κάνω τα πράγματα.

Δεν άλλαξε με το να μιλάς και να τα εξηγείς τα πράγματα και να μένεις σε έναν εγκεφαλικό κόσμο, άλλαξε με το να πας πολύ βαθιά στο τραύμα, με το να φέρεις ξανά στην επιφάνεια πράγματα που έχουν πονέσει. Και όχι μόνο τα βιώματα τα ίδια ως έχουν, αλλά τα βιώματα με την ερμηνεία, με την οποία τα έχεις διεργαστεί».

«Οπότε πάω εκεί που πονάει πια. Και ενώ έβγαινα παλιά από την ψυχοθεραπεία μου και ήμουν πανευτυχής που τα έχω εξηγήσει όλα και τα ξέρω και δεν άλλαζε τίποτα παρόλα αυτά στη ζωή μου, τώρα βγαίνω από την ψυχοθεραπεία με μια άλλη ψυχοθεραπεύτρια και είμαι κουρέλι από το κλάμα.

Αισθάνεσαι ότι κάτι έχει μετακινηθεί στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεσαι στα εξωτερικά ερεθίσματα. Είναι κομμάτι που πονάει, αλλά εγώ τουλάχιστον, είτε λόγω θεάτρου, είτε λόγω αυτής της προσπάθειας να πάω βαθύτερα στα πράγματα που πονάνε, ο πόνος είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου ακόμα και αν δεν ξέρω τον λόγο». σημείωσε.