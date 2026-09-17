9χρονος χρέωσε 118.000 δολάρια στην εταιρική κάρτα του πατέρα του για να διαφημίσει το κανάλι του στο YouTube

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Ένα απίστευτο μπέρδεμα με Roblox, Minecraft, YouTube και μια εταιρική πιστωτική κάρτα μπορεί να κοστίσει σε έναν πατέρα όχι μόνο 118.000 δολάρια, αλλά και τη δουλειά του.

Ο 9χρονος γιος του, γνωστός στο YouTube ως «Mighty Mike Plays», δημιούργησε αλλεπάλληλες διαφημιστικές καμπάνιες για να προωθήσει τα βίντεό του, χρησιμοποιώντας την εταιρική κάρτα του πατέρα του χωρίς να αντιλαμβάνεται το πραγματικό κόστος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας, ο οποίος ονομάζεται Ντέιβ και εργάζεται στο μάρκετινγκ μεγάλης εταιρείας, κλήθηκε σε συνάντηση με τον προϊστάμενό του και το οικονομικό τμήμα.

Μπροστά του βρέθηκε ένα spreadsheet με αναλυτικές χρεώσεις από τρεις εβδομάδες διαφημίσεων, συνολικού ύψους 118.000 δολαρίων.

«Τότε κατάλαβα ότι, ωχ, αυτό μάλλον το έκανε ο γιος μου», είπε ο ίδιος σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι. «Ο αριθμός που έβλεπα μπροστά μου είχε περίπου πέντε ψηφία περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε».

Οι διαφημίσεις έγραφαν το όνομα του γιου του και τίτλους από Roblox και Minecraft

Η εξήγηση βρέθηκε πολύ γρήγορα. Στην ανάλυση των χρεώσεων εμφανίζονταν το όνομα του λογαριασμού του παιδιού, καθώς και τίτλοι βίντεο με Roblox και Minecraft, γεγονός που έδειξε ότι τα χρήματα είχαν χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του καναλιού του.

Η υπόθεση, σύμφωνα με τον πατέρα, έχει ήδη προωθηθεί στα ανώτερα στελέχη της εταιρείας και ο ίδιος δεν γνωρίζει αν θα διατηρήσει τη θέση του.

«Δεν είναι απλώς μια αστεία ιστορία που τελείωσε καλά», είπε. «Υπάρχει πραγματική πιθανότητα να χρειαστεί να πληρώσω προσωπικά μέρος ή και ολόκληρο το ποσό».

Πώς ξεκίνησαν όλα με λίγα Robux

Η ιστορία άρχισε αρκετά αθώα. Ο Ντέιβ είχε δημιουργήσει το κανάλι για τον γιο του πριν από περίπου δύο χρόνια, καθώς τον έβλεπε να περνά ώρες παρακολουθώντας βίντεο άλλων παικτών στο Roblox και το Minecraft.

Σκέφτηκε ότι, αντί να βλέπει παθητικά περιεχόμενο, θα ήταν καλύτερο να αρχίσει να δημιουργεί τα δικά του βίντεο.

Λίγους μήνες αργότερα, ο μικρός ζήτησε Robux, το ψηφιακό νόμισμα του Roblox, για να αγοράσει αντικείμενα και πρόσβαση σε λειτουργίες του παιχνιδιού.

Ο πατέρας πλήρωσε την αγορά με την εταιρική πιστωτική κάρτα του. Το πρόβλημα ήταν ότι τα στοιχεία της κάρτας παρέμειναν αποθηκευμένα στον λογαριασμό.

Η καμπάνια των 20 δολαρίων που έγινε 118.000

Αργότερα, ο 9χρονος παραπονέθηκε ότι οι συνδρομητές και οι προβολές του καναλιού του δεν αυξάνονταν όσο γρήγορα ήθελε.

Ο πατέρας του, που εργάζεται στον χώρο της διαφήμισης, κάθισε μαζί του και του έδειξε πώς να δημιουργήσει μια Google Ads καμπάνια για τα βίντεό του, με όριο μόλις 20 δολάρια.

«Δεν σκέφτηκα ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα», παραδέχθηκε.

Μόλις όμως εξαντλήθηκε το πρώτο ποσό, ο μικρός δημιούργησε άλλη καμπάνια. Και μετά άλλη. Και άλλη. Η κάρτα συνέχιζε να εγκρίνει κάθε χρέωση χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός περιορισμός.

«Ένα 9χρονο παιδί δεν καταλαβαίνει ότι αυτός ο αριθμός είναι πραγματικά χρήματα»

Ο Ντέιβ ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για όσα συνέβησαν. «Όταν ένα παιδί εννέα ετών έχει πρόσβαση σε έναν διαφημιστικό λογαριασμό χωρίς όρια και σε μια πιστωτική κάρτα που λέει “approved” κάθε φορά, δεν σκέφτεται ότι κάνει κάτι κακό», είπε.

«Αυτό το 9χρονο παιδί κυριολεκτικά λεηλάτησε την εταιρική μου κάρτα», πρόσθεσε με χιούμορ.

Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν κατηγορεί τον γιο του. «Είναι μόλις εννέα. Δεν καταλάβαινε πλήρως τι σημαίνει εταιρική κάρτα ή ότι ένας μεγάλος αριθμός στην οθόνη αντιπροσωπεύει πραγματικά χρήματα».

Το κανάλι μπορεί τώρα να «παγώσει»

Στο βίντεο που αναρτήθηκε την Τρίτη, ο 9χρονος Μάικ άνοιξε την κάμερα λέγοντας: «Νομίζω ότι αυτό ίσως είναι το τέλος», προτού δώσει τον λόγο στον πατέρα του για να εξηγήσει τι είχε συμβεί.

Το περιστατικό ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινό ή μόνιμο «πάγωμα» του καναλιού, καθώς η οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί τις οικονομικές και επαγγελματικές συνέπειες.

Αν, μάλιστα, ο πατέρας αναγκαστεί να επιστρέψει όλο το ποσό και αποφασίσει να το «χρεώσει» κάποτε στον γιο του, ο μικρός θα έπρεπε θεωρητικά να βγάζει περίπου 13.000 δολάρια τον χρόνο μέχρι τα 18 του για να καλύψει τη ζημιά.

Το μάθημα για τις αποθηκευμένες κάρτες

Η υπόθεση αναδεικνύει για άλλη μία φορά τον κίνδυνο που δημιουργείται όταν στοιχεία πληρωμών παραμένουν αποθηκευμένα σε λογαριασμούς στους οποίους έχουν πρόσβαση παιδιά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, το κόστος δεν περιορίστηκε σε μια αγορά μέσα σε παιχνίδι, αλλά εκτοξεύθηκε σε εξαψήφιο ποσό επειδή το παιδί είχε πρόσβαση σε εργαλεία πραγματικής διαφήμισης με πραγματικά χρήματα.

Και για τον πατέρα, το ακριβότερο μάθημα ίσως δεν είναι τελικά τα 118.000 δολάρια, αλλά το ενδεχόμενο να χάσει τη δουλειά του.