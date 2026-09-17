Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας – Το αφιερωματικό βίντεο της Finos Film

Ο Σωτήρης Μουστάκας, ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της χώρας, γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1940. H Finos Film τον τίμησε με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές από τις ταινίες της.

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Σωτήρης Μουστάκας
Πηγή: Finos Film
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σωτήρης Μουστάκας, γεννημένος στις 17 Σεπτεμβρίου του 1940, τιμήθηκε από τη Finos Film με αφιερωματικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της χώρας μας, με το βίντεο της Finos Film να περιλαμβάνει σκηνές του από ταινίες της.
  • Ο αείμνηστος καλλιτέχνης συνεργάστηκε σε τέσσερις ταινίες με την Finos Film.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Σωτήρης Μουστάκας γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1940. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της χώρας μας και είχε λατρευτεί όσο λίγοι. Η είδηση του θανάτου του στις 4 Ιουνίου του 2007, είχε σκορπίσει τη θλίψη στο πανελλήνιο. Με αφορμή την σημερινή ημέρα, η Finos Film έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του.

Στην ανάρτησή της, η Finos Film έχει δημοσιεύσει ένα αφιερωματικό βίντεο, με σκηνές του Σωτήρη Μουστάκα από ταινίες της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αείμνηστος καλλιτέχνης είχε συνεργαστεί σε τέσσερις ταινίες με την εταιρεία παραγωγής.

Στη λεζάντα του post αναφέρεται ότι: «Με έμφυτο χάρισμα στον αυτοσχεδιασμό, ασταμάτητη σκηνική ενέργεια και μια υποκριτική γκάμα που ξεπερνούσε κατά πολύ την κωμωδία, ο Σωτήρης Μουστάκας δεν ήταν απλώς ένας ταλαντούχος κωμικός, αλλά ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός.

Στη Φίνος Φιλμ εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1969, στην ταινία “Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα” του Νίκου Φώσκολου, ενώ λίγα χρόνια αργότερα μας χάρισε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνείες της καριέρας του ως “Νομοταγής Πολίτης” (1974), έναν ρόλο που και ο ίδιος χαρακτήριζε ως την καλύτερη κινηματογραφική του δουλειά.

Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1940, και τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές που συνεχίζουν να μας κάνουν να γελάμε, να συγκινούμαστε και να τον αγαπάμε όσο λίγους». 

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