ΠΑΣΟΚ προς Μητσοτάκη: «Αποφασίστε με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;»

Για «κραυγαλέα αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την ακρίβεια», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη θέτοντάς του το ερώτημα σχετικά με την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης: «Αποφασίστε με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;».

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφερόμενο στις «αντιφάσεις» του Κυριάκου Μητσοτάκη λέει: «Από τη μία, ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Από την άλλη, όταν ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, απάντησε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο μέτρο, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα πρέπει να επιστρέφουν απευθείας στους καταναλωτές».

«Η αντίφαση είναι προφανής: όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ. «Υπάρχει, όμως, και μια ακόμη κρίσιμη διάσταση. Η αύξηση των τιμών δημιουργεί πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το κράτος μέσω του ΦΠΑ. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δεν μπορεί να αγνοείται όταν η κυβέρνηση μιλά για την ακρίβεια και ζητά από τους πολίτες να επωμιστούν το κόστος», στηλιτεύει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων και την επιστροφή των εσόδων στην κοινωνία. Μια πολιτική επιλογή που βρίσκεται άλλωστε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς έξι ευρωπαϊκές χώρες ζητούν πλέον αντίστοιχες παρεμβάσεις, ενώ η Πορτογαλία έχει ήδη επιβάλει έκτακτο φόρο 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κάνοντας ένα ευρύτερο σχόλιο για την πολιτική τακτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με τις αντιδράσεις που προέκυψαν από τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας, το ΠΑΣΟΚ σχολίασε: «Έπειτα από τετραήμερη σιωπή και αφού στο μεταξύ μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, ο κ. Μητσοτάκης τελικά ‘άδειασε’ τον κ. Μαρινάκη για να μην «αδειάσει» τον εαυτό του».

«Και μια εύλογη απορία: η κοστολόγηση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί αφού υπήρχε;», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του για να καταλήξει: «Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ».