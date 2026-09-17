Τραμπ στο Axios: «Έχω μια μεγάλη απόφαση μπροστά μου» για το Ιράν – Στο τραπέζι νέα μαζικά πλήγματα

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον πόλεμο με το Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο Axios ότι πλησιάζει η στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσει εάν οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν ξανά μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με στόχο να οδηγήσουν τη σύγκρουση προς το τέλος της.

«Έχω μια μεγάλη απόφαση μπροστά μου. Θέλω να μπω μέσα και να τους αφανίσω ή όχι; Είναι μεγάλη απόφαση. Με εμένα, όλα μπορούν να συμβούν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Axios.

Οι δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει της συνάντησης που σχεδιάζει να έχει την Τρίτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τους ηγέτες έξι χωρών του Κόλπου. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Θέλει να ακούσει τους συμμάχους πριν αποφασίσει

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη προκειμένου να ακούσει απευθείας τις απόψεις των περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ για την επόμενη φάση του πολέμου.

«Θέλω να μάθω πού βρίσκονται και πώς τα πηγαίνουν. Τους έχουμε προστατεύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό», ανέφερε.

Η συζήτηση θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για το εάν η Ουάσινγκτον θα επιχειρήσει μια νέα διπλωματική προσπάθεια ή θα επιστρέψει σε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Axios, μια νέα μεγάλη επιχείρηση θα απαιτούσε και τη στήριξη βασικών συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η σημερινή κατάσταση, μεταξύ πολέμου και εύθραυστης στασιμότητας, δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες ότι θεωρεί πως ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλύψει ποια πορεία θα επιλέξει.

Γιατί είχε «παγώσει» τα μεγάλα πλήγματα τον Αύγουστο

Στις αρχές Αυγούστου, ο Τραμπ είχε αποφύγει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων, μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ότι το Ιράν θα μπορούσε να απαντήσει πλήττοντας σαουδαραβικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Έκτοτε η αμερικανική κυβέρνηση έχει ακολουθήσει πιο περιορισμένη στρατηγική: έχει αναστείλει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, έχει εξαπολύσει νέα εκστρατεία οικονομικών κυρώσεων, συνεχίζει τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και έχει επικεντρώσει στρατιωτικές δυνάμεις στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει σημαντικά τη διέλευση δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα Στενά, ωστόσο η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο και οι διεθνείς τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα

Ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχουν δώσει εντολή να διατηρηθεί η σημερινή αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή έως το τέλος του έτους, ώστε οι δυνάμεις να είναι έτοιμες σε περίπτωση επιστροφής σε γενικευμένες επιχειρήσεις.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios σημείωσε ότι η σημερινή κατάσταση στρατιωτικής αναμονής δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολύ ακόμη και ότι σύντομα θα πρέπει να καθοριστεί ο τελικός στόχος της αμερικανικής στρατηγικής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επίσης ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα του ναυτικού αποκλεισμού, υποστηρίζοντας ότι έχει εμποδίσει το Ιράν να εξάγει πετρέλαιο. Παράλληλα, είπε ότι υπάρχει απευθείας επικοινωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και ότι, κατά την εκτίμησή του, οι Ιρανοί εξακολουθούν να επιθυμούν συμφωνία.

Σχεδιάζεται ήδη η «επόμενη ημέρα»

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος επεξεργάζεται στρατηγική για την περίοδο μετά τον πόλεμο, η οποία προβλέπει περιφερειακή προσπάθεια περιορισμού της επιρροής του Ιράν και παράλληλη διεύρυνση της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών κρατών. Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Ερωτηθείς εάν θα συναντήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ περιορίστηκε να απαντήσει: «Ίσως».