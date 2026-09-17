Πηγή του Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ θα υπογράψει «σύντομα» το νομοσχέδιο για κυρώσεις στη Ρωσία – Δασμοί έως 100%

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Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να υπογράψει «σύντομα» το νέο νομοσχέδιο για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στη Ρωσία, το οποίο θα του δίνει τη δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς έως και 100% σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στην Kyiv Independent.

With House passage of the Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, House and Senate Republicans are placing maximum pressure on Vladimir Putin and the Russian war machine. This legislation strengthens economic sanctions against the Russian government, its financial… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) September 16, 2026

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 16 Σεπτεμβρίου με 262 ψήφους υπέρ και 159 κατά, έχοντας ήδη περάσει από τη Γερουσία με ευρεία διακομματική στήριξη. Πλέον απομένει η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου για να τεθεί σε ισχύ.

Στο στόχαστρο οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η νομοθεσία, την οποία είχε προωθήσει ο εκλιπών Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, προβλέπει ότι ο Τραμπ θα μπορεί να επιβάλλει δασμούς έως 100% στους πέντε μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και σε πέντε χώρες που θεωρείται ότι βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα.

Μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών ρωσικού πετρελαίου βρίσκονται η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα και η Τουρκία συγκαταλέγονται στους σημαντικούς εισαγωγείς ρωσικού φυσικού αερίου. Η λίστα των χωρών που θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με τα μέτρα θα επανεξετάζεται κάθε 180 ημέρες.

Εξαίρεση προβλέπεται για χώρες που εισάγουν λιγότερο από το 15% των συνολικών ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου και ταυτόχρονα μειώνουν ενεργά τις αγορές τους.

Κυρώσεις σε Πούτιν, ρωσικές τράπεζες και «σκιώδη στόλο»

Το νομοσχέδιο δεν περιορίζεται στους αγοραστές ρωσικής ενέργειας. Προβλέπει επίσης κυρώσεις σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν, άλλων υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων και μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, η Sberbank και η Gazprombank.

Στο στόχαστρο θα μπορούν να βρεθούν ακόμη ξένες οντότητες που υποστηρίζουν τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, μεγάλα ενεργειακά έργα και ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος» δεξαμενόπλοιων, τον οποίο η Μόσχα χρησιμοποιεί για να συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου παρά τους δυτικούς περιορισμούς.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο αντέδρασε αρνητικά στη νέα νομοθεσία. Ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε τις νέες αμερικανικές κυρώσεις «μη φιλικές ενέργειες» και υποστήριξε ότι, εάν τεθούν σε ισχύ, θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Η ουκρανική πλευρά, αντίθετα, έχει πιέσει έντονα την Ουάσινγκτον για την υιοθέτηση του πακέτου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε καλέσει το Κογκρέσο να εγκρίνει το νομοσχέδιο, ζητώντας παράλληλα «ισχυρές προσωπικές αποφάσεις» από τον Τραμπ για την αύξηση της οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη δηλώσει επίσημα ότι υποστηρίζει το νομοσχέδιο, αναφέροντας ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ θα του εισηγούνταν να το υπογράψει εφόσον έφθανε στο γραφείο του στην προβλεπόμενη μορφή.