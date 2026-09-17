Τουρκία: Υποψήφιος για τρίτη θητεία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – Τι αποκάλυψε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, όπως αποκάλυψε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Μεχμέτ Γιουσούφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα.

Ο Μεχμέτ Γιουσούφ «έδειξε» την 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρόωρων εκλογών και τόνισε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά.

Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, οι εκλογές θα διεξάγονταν κανονικά τον Μάιο του 2028, ωστόσο, επισπεύδοντας τις εκλογές κατά ένα μήνα, ο Τούρκος ηγέτης είναι σε θέση να παρακάμψει τη συνταγματική διάταξη που περιορίζει έναν πρόεδρο από το να υπηρετήσει περισσότερες από δύο πενταετείς θητείες.

Σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα, το κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίσει για πρόωρες εκλογές εάν μια τέτοια κίνηση έχει την υποστήριξη των 360 από τους 600 βουλευτές.

Η 16η Απριλίου θεωρείται μια συμβολική ημερομηνία, καθώς θα είναι το 2028 ή 11η επέτειος από το δημοψήφισμα του 2017 που οδήγησε στη μετάβαση του πολιτεύματος της Τουρκίας από κοινοβουλευτική σε Προεδρική Δημοκρατία.