Θεσσαλονίκη: Άρχισε η δίκη για τη φονική έκρηξη έξω από τράπεζα – «Θέλαμε να βγάλουμε λεφτά» απολογήθηκε ο 42χρονος

Άρχισε στη Θεσσαλονίκη στο Εφετείο Κακουργημάτων, η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στην συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος, όπου στις 3 Μαϊου του 2025, έχασε τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Για την υπόθεση κατηγορούνται τρία άτομα, ανάμεσα τους ένας 42χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και σχεδίασε μέσα από τις φυλακές το «σχέδιο» ανατίναξης των ΑΤΜ της τράπεζας με στόχο τα μετρητά. «Στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και ήθελα να πάρω τα λεφτά. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε η Μ. πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τσάμπα, ούτε με το όπλο στο κεφάλι», ανέφερε στην απολογία του.

Η εμπλοκή του προέκυψε όταν με επιστολή του προς τον ανακριτή Θεσσαλονίκης που ερευνούσε την έκρηξη, ανέλαβε την ευθύνη για το «χτύπημα» στην τράπεζα. Ο ίδιος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές, καθώς κατηγορούνταν μαζί με άλλα άτομα για σειρά εκρήξεων που είχαν προηγηθεί και μεταξύ αυτών και η αποστολή φακέλου- βόμβας σε πρόεδρο Εφετών, τον Φεβρουάριο του 2024, στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός από τον 42χρονο, βασικό κατηγορούμενο, για την έκρηξη στην τράπεζα κατηγορούνται επιπλέον ένας 37χρονος που είχε νοικιάσει διαμέρισμα-«γιάφκα» στα Λαδάδικα και είχε μεταφέρει το σακίδιο με τα υλικά κατασκευής της βόμβας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης ένας 43χρονος, που φέρεται να είχε επαφές με την 38χρονη και αποτύπωμά του βρέθηκε σε δεύτερη οικεία που ερευνήθηκε από την ΕΛΑΣ.

«Είδαμε κομμάτια στο έδαφος και μετά έναν άνθρωπο»

Η αποδεικτική διαδικασία άρχισε το πρωί με την εξέταση μαρτύρων- αστυνομικών, ιδιοκτητών οχημάτων και διαμερισμάτων που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, συγγενών εμπλεκόμενων προσώπων κ,.ά.

«Γύρω στις 5.30 το πρωί δεχτήκαμε κλήση για έκρηξη και πιθανή φωτιά σε ΑΤΜ τράπεζας», κατέθεσε αστυνομικός που ως μέλος πληρώματος της Άμεσης Δράσης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της έκρηξης. «Ήμασταν πολύ κοντά, φτάσαμε πολύ γρήγορα. Είδαμε να βγαίνουν καπνοί και να επικρατεί ένας χαμός. Ενημερώσαμε το κέντρο για πιθανή έκρηξη στο σημείο. Είδαμε κομμάτια στο έδαφος και μετά έναν άνθρωπο. Διαβιβάσαμε άμεσα στο Kέντρο ζητώντας τη συνδρομή ασθενοφόρου. Την ώρα που βρήκαμε τη γυναίκα φαινόταν πολύ βαριά τραυματισμένη, αλλά ήταν εν ζωή. Μάθαμε λίγο μετά όταν ήρθε ΕΚΑΒ ότι είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει», κατέθεσε ο ίδιος αστυνομικός.

Για την θανούσα μίλησε η ξαδέλφη της, η οποία εξεταζόμενη από το Δικαστήριο ανέφερε ότι η 38χρονη της είχε εκμυστηρευτεί ότι θα πήγαινε να κάνει μια δουλειά, επειδή χρειαζόταν λεφτά για μία επέμβαση. «Μου έλεγε “μη φοβάσαι όλα θα πάνε καλά”. Αισθανόμουν κάτι μέσα μου. Έκανε χρήση ουσιών, έμενε στον Δενδροπόταμο από τότε που βγήκε από τη φυλακή, ένα χρόνο νωρίτερα», πρόσθεσε.

«Άφησε την βόμβα στο λάθος σημείο»

Περιγράφοντας στους δικαστές το σχέδιο που είχε εμπνευστεί, ο 42χρονος κατηγορούμενος, είπε ότι «θέλαμε να βγάλουμε λεφτά». «Την Μ. την γνώριζα πολλά χρόνια, ήξερα ότι είχε εξάρτηση από ουσίες και χρειαζόταν λεφτά» τόνισε για την 38χρονη, ομολογώντας ότι της έδινε οδηγίες μέσα από τις φυλακές για το πώς να συναρμολογήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό. «Το σχέδιο δεν ήταν να αφήσει τον μηχανισμό εκεί που τον άφησε» είπε στην απολογία του, υποστηρίζοντας ότι η Μ. άφησε την βόμβα στο λάθος σημείο.

Αναφορικά με τον 37χρονο μεταφορέα του σακιδίου με τις εκρηκτικές ύλες, ο ίδιος είπε ότι εκείνος δέχθηκε να κάνει τη μεταφορά με το τρένο έναντι 500 ευρώ επειδή είχε οικονομικά προβλήματα, ενώ όσον αφορά τον 43χρονο, τρίτο κατηγορούμενο, υποστήριξε πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

«Υπέκυψα στο δέλεαρ των χρημάτων»

«Άφησα το σακίδιο στο μισθωμένο διαμέρισμα, ήρθε η θανούσα κι έφυγα. Πληρώθηκα για να μεταφέρω το σακίδιο από την Αθήνα, δεν γνώριζα το περιεχόμενό του. Είχα ανάγκη τα χρήματα και υπέκυψα στο δέλεαρ. Δεν έχω καμία σχέση με την κατασκευή του μηχανισμού», είπε από την πλευρά του ο 37χρονος, αλλά δεν είχε να δώσει εξήγηση σε ερώτηση της εισαγγελέως της έδρας σχετικά με το πως βρέθηκε αποτύπωμά του στο φιτίλι που χρησιμοποιήθηκε για το μηχανισμό.

Η εξήγηση για το αποτύπωμα στη σακούλα

Στη γραμμή της πλήρους άρνησης των εις βάρος των αποδιδόμενων κατηγοριών κινήθηκε ο 43χρονος που κατέστη κατηγορούμενος όταν βρέθηκε αποτύπωμά του στη σακούλα με την οποία η θανούσα μετέφερε τον μηχανισμό. Δίνοντας τη δική του εξήγηση για το συγκεκριμένο αποτύπωμα, ο ίδιος σημείωσε ότι με τη σακούλα αυτή μετέφερε ορισμένα φαγώσιμα στην 38χρονη με αφορμή το Πάσχα. Τόνισε δε, ότι φιλοξενούσε σε σπίτι του την γυναίκα επειδή ήταν σε «άθλια κατάσταση».

Το Δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για αύριο. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την εισαγγελική πρόταση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ