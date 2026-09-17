H στατιστική… πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League: Το 85% των σωστών μεταβιβάσεων, τα 109,63 χλμ. και το 55% της κατοχής

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη 2-1 επί της Γιαγκελόνια την πορεία του στη League phase του Europa League, με την απόδοσή του να αποτυπώνεται και με τη βοήθεια αναλυτικών στατιστικών στοιχείων.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός
πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο τη διαδρομή του στη League phase του Europa League, νικώντας 2-1 την Γιαγκελόνια.
  • Σύμφωνα με την UEFA, η ομάδα είχε 55% κατοχή μπάλας και ποσοστό σωστών μεταβιβάσεων 85% στον πρώτο αγώνα.
  • Οι «ερυθρόλευκοι» διένυσαν 109,63 χιλιόμετρα και κατέγραψαν 25 συνολικά προσπάθειες, με 6 από αυτές στην εστία.

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Ο Ολυμπιακός, νικώντας 2-1 την Γιαγκελόνια, ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο τη διαδρομή του στη League phase του Europa League. Μία αρχή που αποτυπώνεται και με τη βοήθεια των αριθμών.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA, στη στατιστική ανάλυση της διαδρομής του πρώτου αγώνα (2-1 τα γκολ, έχει ποσοστό κατοχής, μέσο όσο, 55%, ποσοστό σωστών μεταβιβάσεων 85% (379 από τις 469), 40 ανακτήσεις μπάλας, 12 νικημένα τάκλιν, κατέγραψε 2 αποκρούσεις, διένυσε 109,63 χιλιόμετρα, δέχθηκε 2 κίτρινες .

Έχει 25 συνολικά προσπάθειες, 6 από αυτές στην εστία, σε 62 επιθέσεις, 2 ασίστ, 13 κόρνερ, έκανε 10 και δέχθηκε 13 φάουλ.

 

 

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

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