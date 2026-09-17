Θεσπρωτία: Συνελήφθη Σύριος διακινητής στη Σαγιάδα – Περπατούσε στα σύνορα μαζί με 4 μετανάστες

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Ένας αλλοδαπός Συριακής καταγωγής, συνελήφθη από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της παράνομης διακίνησης μεταναστών και εισόδου στη χώρα.

Ο έλεγχος και τα ευρήματα των Αρχών

Οι αστυνομικές Αρχές, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να βαδίζει στην περιοχή, συνοδευόμενος από τέσσερις ακόμη αλλοδαπούς, υπηκόους Λιβάνου και Αιγύπτου.

Σύμφωνα με το Epirus Post, από τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κανένας από τους εμπλεκόμενους, δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη είσοδο και παραμονή του στην ελληνική επικράτεια, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη όλων των μελών της ομάδας.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο Σύριος είχε αναλάβει το ρόλο του διακινητή, καθοδηγώντας τους υπόλοιπους τέσσερις αλλοδαπούς, με σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου τους και την αθόρυβη προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας.

Στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του, καθώς και μία συσκευή κινητού τηλεφώνου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Αυξημένη επιτήρηση στα χερσαία σύνορα της Θεσπρωτίας

Η περιοχή της Σαγιάδας και το ευρύτερο ορεινό δίκτυο της Θεσπρωτίας, αποτελούν περάσματα που τίθενται συχνά υπό το μικροσκόπιο των τοπικών αστυνομικών Αρχών, καθώς τα κυκλώματα διακίνησης επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη μορφολογία του εδάφους για την πεζή εισαγωγή μη νόμιμων μεταναστών, από τα Αλβανικά σύνορα.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις στην οριογραμμή έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με στοχευμένους ελέγχους και περιπολίες, για τον εντοπισμό οργανωμένων δικτύων διακίνησης.