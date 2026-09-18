Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική εξομολόγηση του Γιώργου Χρανιώτη για τον αείμνηστο ερμηνευτή – «Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ…»

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Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση έκανε στο προφίλ του στο Instagram ο Γιώργος Χρανιώτης, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε αυτή, ο επιτυχημένος ηθοποιός ταξίδεψε τους ακολούθους του, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην εποχή που έκανε παρέα με τον αείμνηστο ερμηνευτή.

Στη δημοσίευσή του, ο Γιώργος Χρανιώτης ανέβασε μία κοινή παλιά του φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία τραβήχτηκε το 2004, στα γενέθλια του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, ανέφερε στη λεζάντα του: «Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που βγαίναμε έξω και τα πίναμε και μου λεγες και σου λεγα. Τότε που σου μίλαγα για τον σουρεαλισμό και μου απαντούσες ότι δεν τα πολύ καταλαβαίνεις όλα αυτά. Αλλά τα καταλάβαινες. Που με σκέπασες με μια κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο, τότε που χα γίνει κόκκαλο. Κι έφυγες. Κύριος. Μάγκας. Ωραίος. Τότε που ήμασταν με τον Βασιλόπουλο και χορεύαμε σαν δαιμονισμένοι. Δαιμονισμένοι άγγελοι.

Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που σ’ έλεγα Τζωρτζ και μ’ έλεγες Τζωρτζ. Που μου λεγες αργότερα για τις αποτοξινώσεις σου, όταν σ’ έβλεπα στο ιατρείο της φίλης σου της Κατερίνας της Μουστάκα, που πήγαινα και γω για ανατάξεις.

Μετά χαθήκαμε λίγο. Δουλεύαμε πολύ κι οι δυο, αλλά όταν ανταμώναμε, ανοίγαμε εύκολα τις αγκαλιές μας, για να χορταστούμε.

Μπουζούκια που χα έρθει να σε δω ‘κανα δυο φορές (το ξέρες ότι δεν ήμουν πολύ fan, αλλά ήμουν δικός σου fan), Rokky horror picture show στο θέατρο που κρατούσες τον ρόλο του αφηγητή (τι καλός που ήσουν ρε μάγκα μου) στην Κύπρο που χα γυρίσματα και πήγα μόνος μου να σε δω να τραγουδάς, να σε δω μετά στα καμαρίνια (άλλη ωραία αγκαλιά ) και μετά στο Yfsf που ήσουν κριτική επιτροπή.

Και μετά έγινα πατέρας και χαθήκαμε εντελώς. Και γω και συ. Θα ξανανταμώσουμε Τζωρτζ. Και θα ξανά χορέψουμε. Adios amigo».