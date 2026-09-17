Υεμένη: Δεκάδες νεκροί σε ένα 24ωρο μαχών μεταξύ Χούθι και κυβερνητικών δυνάμεων

Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις του τελευταίου 24ώρου μεταξύ των ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τη θέση τους γύρω από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, από όπου διέρχεται μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Πηγές προσκείμενες στους Χούθι ανέφεραν ότι 40 μαχητές της οργάνωσης σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές και στις συγκρούσεις με τις κυβερνητικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό πύργου τηλεπικοινωνιών στην επαρχία Ταΐζ.

Από την πλευρά της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι 23 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και drones στις επαρχίες Τάιζ και Λατζ.

Παράλληλα, στη Σαουδική Αραβία, η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι ένας Υεμενίτης σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι -μια Σαουδαράβισσα και ένας Πακιστανός- τραυματίστηκαν στην επαρχία Ταΐφ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα θύματα επλήγησαν από συντρίμμια που έπεσαν στο έδαφος κατά την αναχαίτιση drone, το οποίο είχαν εκτοξεύσει οι Χούθι εναντίον του βασιλείου.