Κόντης: «Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όριά μας – Πάμε με σπασμένα τα φρένα»

Ο ΟΦΗ έκανε ιδανική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο.

Οι Κρητικοί πραγματοποίησαν εμφάνιση υψηλού επιπέδου, παρουσιάστηκαν αποτελεσματικοί και πειθαρχημένοι απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο και έστειλαν από νωρίς το μήνυμα ότι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό στη φετινή ευρωπαϊκή τους περιπέτεια.

Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας, στην πίστη που υπάρχει στις δυνατότητές της, αλλά και στη σημαντική συμβολή του κόσμου του ΟΦΗ στη μεγάλη βραδιά. Ο τεχνικός των Κρητικών υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της αμυντικής λειτουργίας, την προσήλωση των ποδοσφαιριστών στο αγωνιστικό πλάνο και τη διάθεση της ομάδας να ξεπερνά διαρκώς τα όριά της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης:

«Είμαστε χαρούμενοι όλοι, ζούμε ωραίες στιγμές. Ζούμε μία ομάδα που της αρέσει αυτό που κάνει και βάζει ψηλά τον στόχο. Ζούμε ωραίες στιγμές εδώ. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα, το έχω πει από την πρώτη ημέρα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone. Κάναμε καθαρό σκορ, τι άλλο να πω; Πολλά συγχαρητήρια.

Τους ζήτησα ότι όταν θα μπουν στο ματς να είναι 11 εναντίον 11 μόνο και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Ήταν μία πολύ καλή ομάδα, μία ομάδα Bundesliga, με υψηλό επίπεδο. Δυσκολευτήκαμε πολύ, αλλά σε μία τέτοια βραδιά με τέτοιο πλάνο ξέραμε ότι δεν μπορείς να δώσεις χώρο στους παίκτες. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε medium to low block. Με αυτό το παιχνίδι βρήκαμε εμείς χώρους και εκτέλεσαν τέλεια το πλάνο. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που βλέπουμε. Πάμε με σπασμένα τα φρένα.

Οι παίκτες κάνουν εμάς να πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Τους πείθουμε να δουν το ματς με πάθος. Υπάρχει κόσμος που μεταδίσει ενέργεια και τραγουδάει ασταμάτητα. Πιστεύουμε όλοι. Όλα αυτά έχουν φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο.

Έχουμε μία ομάδα που λειτουργούμε σαν ένα γκρουπ. Όλοι κάνουμε άμυνα και θα επιτεθούμε όλοι μαζί. Αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση και στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο και στην Ευρώπη είναι η καλή μας αμυντική λειτουργία, το είχα πει και πέρυσι. Να κρατάμε το μηδέν σε όσα μπορούμε, ένα γκολ θα το βάλουμε».