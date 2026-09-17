ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1: H «Ένωση» διέσυρε τα «Λιοντάρια» για το Κύπελλο Ελλάδας – ΒΙΝΤΕΟ

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Η ΑΕΚ επικράτησε με 8-1 του Πανσερραϊκού στην «Allwyn Arena», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, φτάνοντας τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας. Η Ένωση βρίσκεται στην πρώτη θέση λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων, έχοντας απολογισμό 10-0.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έθεσε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, καθώς ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 6-0. Ο Αλεξίου άνοιξε το σκορ στο 10’ με κεφαλιά, ενώ ο Βάργκα πέτυχε δύο γκολ, στο 32’ και στο 38’.

Ενδιάμεσα, στο 35’, ο Ζοάο Μάριο σημείωσε το τρίτο γκολ της ΑΕΚ. Ο Βιτάλις σκόραρε στο 44’ και ο Μάνταλος διαμόρφωσε το 6-0 στο 45’+1’. Ο Μάνταλος είχε καθοριστική συμβολή στην επιθετική λειτουργία της Ένωσης, καταγράφοντας παράλληλα τέσσερις ασίστ στο πρώτο ημίχρονο.

Δύο ακόμη γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

Η ΑΕΚ διατήρησε την επιθετική της παρουσία και μετά την ανάπαυλα. Ο Ζούμπκοφ ανέβασε το σκορ στο 7-0 στο 72’, ενώ ο Αλεξίου βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα στο 84’, διαμορφώνοντας το 8-0.

Το τελικό 8-1 διαμόρφωσε στο 90’+1’ ο Ηλιάδης, ο οποίος σκόραρε από κοντά για τον Πανσερραϊκό.

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Αποχώρησε τραυματίας ο Βάργκα

Η νίκη της ΑΕΚ συνοδεύτηκε από τον τραυματισμό του Μπαρνάμπας Βάργκα. Ο 31χρονος Ούγγρος επιθετικός αποχώρησε στο 59ο λεπτό, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας για σπριντ έπεσε στο έδαφος και έπιασε τον δεξιό οπίσθιο μηριαίο του.

Ο Βάργκα δεν κατάφερε να συνεχίσει την αναμέτρηση και αντικαταστάθηκε από τον Κουτέσα. Αμέσως μετά την ενόχληση χτύπησε το χορτάρι, ενώ κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο έδειχνε απογοητευμένος. Οι φίλοι της ΑΕΚ τον χειροκρότησαν κατά την έξοδό του.

Ο επιθετικός της Ένωσης αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθούν η έκταση του τραυματισμού και το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να χρειαστεί για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Διαιτητής: Σταύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες κάρτες: 47’ Ζοάο Μάριο – 42’ Αλιατίδης, 52’ Καρασαλίδης

Αποβολές: –

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Γκεοργκίοεφ, Βίντα (71’ Χριστακόπουλος), Αλεξίου, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Βιτάλις (78’ Αργυρίου), Ζούμπκοφ, Μάνταλος (59’ Ζίνι), Ζοάο Μάριο (70’ Καλοσκάμης), Βάργκα (59’ λ.τρ. Κουτέσα).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου (46’ Μορέιρα), Ρούμιαντσεβ (62’ Ηλιάδης), Αδάμ, Μασκανάκης (74’ Μασκανάκης), Ζορζίνιο (46’ Μωϋσίδης), Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (62’ Πασάς).