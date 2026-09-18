Europa League: Γιουβέντους «πέντε αστέρων», βαριά ήττα της Μαρσέιγ στην Τουρκία, ιστορικά διπλά για Μπόρνμουθ και Τορέενσε – Όλα τα γκολ

Με εντυπωσιακά αποτελέσματα ξεκίνησε η League Phase του Europa League, με τη Γιουβέντους να κάνει επίδειξη δύναμης απέναντι στη Ναϊμέγκεν και τη Μπεσίκτας να διαλύει τη Μαρσέιγ στην Κωνσταντινούπολη. Μεγάλες εκτός έδρας νίκες για Μπόρνμουθ και Φερεντσβάρος, ενώ η Τορέενσε πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς.

Παράσταση για έναν ρόλο στο Τορίνο, με τη Γιουβέντους να καθαρίζει από νωρίς το ματς. Ο Νίκο Γκονζάλες άνοιξε το σκορ στο 9’, ο Αλαιμπέγκοβιτς έκανε το 2-0 στο 24’ και ο Βολτεμάντε ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με πέναλτι στο 35’. Στο τελευταίο τέταρτο, Τσελίκ και Κολό Μουανί διαμόρφωσαν το τελικό 5-0.

Ιστορικό διπλό για τα «κεράσια», που πανηγύρισαν την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη τους. Κλάιφερτ και Ραγιάν έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην Μπόρνμουθ, ενώ η Σοσιεδάδ μείωσε με τον Σέρχιο Γκόμες στο 57’. Παρά την πίεση μέχρι το φινάλε, οι Βάσκοι δεν βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης.

Με εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, η Μπεσίκτας έφτασε σε μεγάλη νίκη. Ο Φακίλι άνοιξε το σκορ στο 15’, με τον Αμπνταλάχ να ισοφαρίζει στο 29’. Στην επανάληψη, όμως, οι Τούρκοι ήταν καταιγιστικοί και με γκολ των Τσέρνι, Μουρίγιο και Ποκού έφτασαν στο εμφατικό 4-1.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήρθε από τη Νορβηγία. Η Τορέενσε, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, επικράτησε 2-1 της Λίλεστρομ, με τους Αλφάρο και Πόζο να την οδηγούν στο 0-2. Οι Νορβηγοί μείωσαν στο 79’ και πίεσαν στο φινάλε, χωρίς όμως να αποφύγουν την ήττα.

Σημαντικό διπλό για τους Ούγγρους στη Γλασκώβη. Ο Ντέλε άνοιξε το σκορ στο 20’, ο Μπάουρ ισοφάρισε στο 44’, όμως η Φερεντσβάρος απάντησε άμεσα με τον Ζακαρίασεν και ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη με τον Αρζανί στο 47’.

Κυριαρχική εμφάνιση από την Ουνιόν στην Τσεχία. Μοφοκένγκ και Μπιόντιτς έβαλαν τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Κρισφαλούσι στο 59’ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Βέλγων.

Ιδανικό ξεκίνημα και για την κάτοχο του Conference League, Κρίσταλ Πάλας, που διέλυσε τη Λεχ Πόζναν. Πίνο, Ρίτσαρντς και Λάρσεν έστειλαν τους Λονδρέζους στο 3-0 πριν από το ημίχρονο, ενώ ο Ενκετιά έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 89’. Η ήττα της Λεχ αποτέλεσε παράλληλα θετική εξέλιξη για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.