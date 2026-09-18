ΟΦΗ: Το «κάζο» της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα του Europa League – Για «ευρωπαϊκό διασυρμό» και «Τείχος της Κρήτης» κάνει λόγο ο γερμανικός Τύπος

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Ο ΟΦΗ δεν περιορίστηκε μόνο στο να βάλει δύσκολα στη Χόφενχαϊμ. Την υποχρέωσε σε ήττα με 2-0 και έκανε ονειρική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, σε μια βραδιά που εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά από τα αναμενόμενα.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη αίσθηση και στη Γερμανία, με τα ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική στη Χόφενχαϊμ για την εμφάνισή της.

«Ευρωπαϊκός διασυρμός»

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της Bild, η οποία τιτλοφόρησε το ρεπορτάζ της «Ευρωπαϊκός διασυρμός για τη Χόφενχαϊμ», κάνοντας λόγο για «καταστροφικό ξεκίνημα στο Europa League».

Η γερμανική εφημερίδα στάθηκε στο γεγονός ότι η Χόφενχαϊμ ηττήθηκε με 2-0 από τον ΟΦΗ, τον οποίο χαρακτήρισε αουτσάιντερ της αναμέτρησης, ενώ αναφέρθηκε και στη μεγάλη διαφορά της χρηματιστηριακής αξίας των δύο ρόστερ.

«Τείχος της Κρήτης»

Στην αγωνιστική προσέγγιση της αναμέτρησης στάθηκε το Kicker, επισημαίνοντας πως «ο ΟΦΗ υπερτέρησε τακτικά, η Χόφενχαϊμ προσέκρουσε στο Tείχος της Κρήτης».

Το Sportschau έκανε λόγο για «καταστροφικό ξεκίνημα για τη Χόφενχαϊμ στην Κρήτη», υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή της γερμανικής ομάδας στο Europa League άρχισε με ένα ιδιαίτερα αρνητικό αποτέλεσμα.

«Κάζο στην πρεμιέρα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Sky Sports Γερμανίας, το οποίο έκανε λόγο για αποτυχημένο ξεκίνημα της Χόφενχαϊμ στο Europa League, χαρακτηρίζοντας παράλληλα δίκαιη την ήττα της με 2-0 από τον ΟΦΗ.

Σε άλλο δημοσίευμά του, μάλιστα, το Sky Sports Γερμανίας έδωσε ακόμη πιο χαρακτηριστικό τόνο, τιτλοφορώντας: «Κάζο στην πρεμιέρα! Η Χόφενχαϊμ βυθίστηκε στην Κρήτη».